Utopics, el primer ecosistema gironí d’empreses socials sense ànim de lucre

Tot neix a partir del llibre Utopics escrit pel gironí Manel Pretel-Wilson, que parla del pensament dels sistemes contemporanis. Un llibre que ha volgut portar a la pràctica al costat de Xavier Majoral. El maig van constituir UtopicsSocial SL, un ecosistema d’empreses socials sense ànim de lucre pioner a les comarques gironines. «Fa cinc anys, ningú ens hagués fet cas», explicava Majoral, però «ara la gent vol fer el canvi, tot i que no té els coneixements suficients».

I aquest, és l’objectiu d’Utopics: ajudar a aquests emprenedors a constituir-se com una empresa social en equilibri estable. La principal diferència amb altres empreses és que, les que formin part d’aquest ecosistema, no correran el risc de perdre el projecte perquè els inversors no adquiriran accions. D’aquesta manera, les empreses socials no podran vendres les accions al millor postor quan marxin. En aquest cas, el projecte serà adquirit per la societat que buscarà algú a dins de l’ecosistema perquè se’n faci càrrec de forma temporal.

Utopics, pensant en principi per emprenedors del Baix Empordà, s’ha hagut d’ampliar arreu de les comarques gironines perquè Pretel i Majoral van veure que podrien abraçar un territori més ampli. Aquesta primera edició del Programa Utopics compta amb sis projectes emprenedors que provenen de diferents sectors -Habitatge, LGTBI, Nàutic, Upcycling i Art-. Tots aquests emprenedors ja «estan treballant en el seu projecte vital», afirmava Pretel. El que fa l’empresa, però «no és buscar el sector de moda, sinó que busquem el talent emergent».

Un programa de dues fases

Un mes i mig després de la seva constitució, UtopicsSocial SL ja compta amb sis projectes. L’objectiu, això no obstant, és constituir-ne 10 en aquest primer programa. Aquestes, tindran un òrgan de govern en el global de l’ecosistema i un òrgan de govern per cada un dels projectes que en formen part. Tot això, està previst per l’any 2024. Abans, aquests projectes hauran de passar per dues fases. La primera, que durarà fins a final d’aquest any, consistirà en un procés emprenedors que mirarà d’ajustar el producte amb el mercat. Mentrestant, la segona etapa, durant tot el 2023,consistirà en un procés empresarial per buscar un equilibri estable. Un cop els projectes hagin superat aquestes dues fases, es convertiran en una Empresa Mínima Viable.

D’aquesta manera, cada empresa social d’aquest ecosistema mantindrà la seva pròpia estructura jurídica, però compartiran entre elles les mateixes polítiques. Per tant, els beneficis seran, una part per la inversió de cada projecte, i una altra pel global de l’ecosistema.

Així, el 2024, les empreses validades dins el projecte tindran un equilibri estable amb el seu entorn que donarà garanties de retorn als inversors visionaris que apostin pels projectes Utopics. És el que seria «alternativa al model de capitalisme accionarial», segons Pretel.

Dues empreses com a referents

Per portar a terme el projecte, Pretel i Majoral s’han inspirat en el sistema de dues empreses gironines. Per una banda, amb La Fageda Fundació, que va ser la primera empresa social sense una governança propietària, és a dir, sense socis treballadors o accionistes. I, per altra banda, el Grup Cooperatiu Mondragón, com arrelador de projectes cooperatius al voltant de Caja Laboral Popular. Tanmateix, Utopics ha «agafat el millor dels dos mons» i ha optat per una altra figura jurídica, una societat limitada sense ànim de lucre, però, en aquest cas, les empreses tindran beneficis.