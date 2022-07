La cadena britànica de botigues d’entrenament TRIB3 obrirà aquest dilluns el seu primer centre a Girona, el tercer a Catalunya. El que serà l’estudi més gran de la marca a Espanya compta amb 450 metres quadrats.

Dissenyat amb l’estètica de luxe industrial que caracteritza TRIB3, disposa de 42 estacions de treball dividides en tres zones: cintes, resistència i intensitat, amb l’objectiu d’«oferir l’entrenament HIIT més complet» per arribar a cremar fins a 1.000 calories per sessió a les seves classes d’alta intensitat.

«El sistema d’entrenament que tenim són classes de 45 minuts, de màxim trenta persones, amb un entrenador personal», va explicar Albert Colomer, soci franquiciat del nou TRIB3 a Girona, en declaracions a aquest diari. «Apliquem un model molt urbà, amb música potent i amb un pulsòmetre que t’indica l’evolució durant l’entrenament», va detallar Colomer.

Per part seva, Kevin Yates, CEO de TRIB3, va confessar que li fa «especial il·lusió» aquest nou llançament en tractar-se del desenvolupament en una nova ciutat, segons va recollir Europa Press. «La marca TRIB3 s’està enfortint a Catalunya i a tot Espanya mentre obrim més i més franquícies. Estem feliços de donar a Albert la benvinguda a TRIB3», va afegir.

Una cadena britànica

Aquests gimnasos «estudi boutique» destaquen pel seu format de pagament. Els centres tenen sessions en lots, alhora que mantenen la tradicional subscripció mensual. «Hi ha moltes maneres de pagar segons cada circumstància. A més les sessions en lots es poden regalar a amics, familiars, la parella...», va declarar Albert Colomer. Segons informa Palco23, el preu mitjà que paguen els clients oscil·la entre 100 i 110 euros mensuals.

Amb tot, la cadena té previst acabar l’any amb un total de catorze franquícies firmades i deu centres oberts a Espanya. A hores d’ara, aquesta obertura es tracta de la vuitena a l'Estat, on hi ha més gimnasos a part del Regne Unit. A més, la companyia aposta per obrir de mitjana vint centres a l’any per assolir la vuitantena de gimnasos l’any 2025, tal com va detallar Palco23.

Actualment, TRIB3 compta amb onze treballadors i té oficines a Madrid i Barcelona. A part, té aproximadament 1.500 abonats.