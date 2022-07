Competència surt en defensa de l’actuació de les gasolineres amb la rebaixa dels 20 cèntims

No hi ha res estrany en els preus dels carburants. O, si més no, res segons l’opinió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’organisme, que supervisa l’import dels descomptes i que de manera històrica analitza diàriament el preu detallista dels carburants, afirma que «de manera general» les benzineres espanyoles no s’estan aprofitant del descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel Govern a principis d’abril i que es mantindrà fins a finals d’aquest any.

«A nivell agregat no veiem que el sector s’hagi aprofitat dels 20 cèntims per litre. Tot i que això no és obstacle per poder assegurar que no hi hagi estacions de servei que en una part o en tota se n’aprofitin de manera independent», van assegurar ahir fonts de la CNMC. Quantes? «Depèn». Del moment, del dia o de què és el que s’està analitzant, afegeixen aquestes fonts sense arribar a concretar cap xifra.

Marge brut

Per arribar a aquesta conclusió, la Competència analitza la trajectòria del marge brut de les estacions de servei que resulta de la diferència del preu abans d’impostos de la benzina i el dièsel amb la referència de la cotització internacional, que no és el preu de cotització del barril de Brent, sinó del producte (gasolina o gasoil), per veure si hi ha una trajectòria «normal» o «s’han vist modificats per la bonificació». «El que veiem és que el marge acumulat en els cinc primers mesos del 2022 és molt similar al marge brut estimat del 2021», assenyala la CNMC.

I perquè l’acumulat dels cinc mesos? «Si ens focalitzem veient resultats mes a mes veuríem una reducció al gener, febrer i març molt alta, i pujada a l’abril i al maig», assegura. Sempre hi ha un cert «decalatge» entre el trasllat de costos al preu final per moltes raons. I per això, el que és més adequat és l’agregat, molt millor que veure el que passa en un sol mes.