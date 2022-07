El Grup Operatiu SensoVI investigarà sobre els efectes positius del tap de suro durant la segona fermentació dels vins escumosos i la millora de les seves prestacions. Així, els sectors vitivinícola i surer s’han aliat en matèria de sostenibilitat i recerca per mitjà d’aquest grup, que, segons expliquen, busca augmentar el coneixement d’aquests efectes en contraposició al tap corona utilitzat per la majoria d’elaboradors.

La reunió d’inici del projecte va tenir lloc el passat l’1 de juliol a Sant Sadurní d’Anoia, a l’Alt Penedès, en presència de tots els membres del Grup Operatiu: Recaredo, Gramona, les empreses elaboradores de taps per a vi escumós Oller i Tesa amb la coordinació de la Fundació Institut Català del Suro.

Millora de la qualitat i la competitivitat

Aquest projecte pilot té per objectiu millorar la competitivitat de les explotacions vitivinícoles a partir de l’estudi de l’aportació positiva del tap de suro en el procés de tiratge en lloc del tap corona. A més a més, segons l’Institut Català del Suro, implica l’ampliació del mercat del sector surer amb el desenvolupament d’un nou tap de suro adaptat a les condicions de la segona fermentació o tiratge.

La validació del nou tap, expliquen, es realitza de forma analítica i sensorial, mentre que finalment es durà a terme un estudi de la percepció del consumidor final.

El suro, un material 100% sostenible

El Grup Operatiu assegura que vol preservar la biodiversitat dels boscos de sureda (declarades Zones Natura 2000) i potenciar la substitució de matèries auxiliars no reciclables com el tap corona, format per un multimaterial d’alumini i plàstic, per materials naturals i de proximitat com és el suro, que és 100% sostenible, reciclable i biodegradable i contribueix a l’òptima maduració del vi en ampolla.

El projecte GO SensoVI té un pressupost global 246.511,63€ i compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea a través dels fons FEDER.