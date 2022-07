La principal gasista alemanya, Uniper, ha demanat oficialment el seu rescat al Govern alemany. La companyia és la primera gran víctima empresarial de la pressió de Vladímir Putin sobre l’aixeta del gas. El seu Consell d’Administració n’ha presentat aquest divendres la sol·licitud oficial al Govern germànic perquè adquireixi una participació rellevant, així com per obtenir finançament addicional del seu deute a través d’un augment d’una línia de crèdit recolzada per l’Estat.

«Les mesures tenen per objectiu aturar l’acumulació actual de pèrdues substancials, cobrir les necessitats de liquiditat d’Uniper i protegir la qualificació creditícia de grau d’inversió», ha indicat la companyia en un comunicat. Alemanya i Uniper fa setmanes que estan en converses sobre un possible paquet de rescat, després que el Kremlin hagués reduït el flux de gas a través del gasoducte del Nord Stream al 60% a mitjans de juny. Segons Bloomberg, els funcionaris alemanys van estimar a principis d’aquesta setmana que l’empresa podria necessitar uns 9.000 milions d’euros (9.150 milions de dòlars), més del doble del seu valor de mercat. El ministre d’Economia, Robert Habeck, va advertir sobre la possibilitat d’un contagi similar al de Lehman Brothers que pugui arrossegar l’economia en general. El president executiu de l’empresa, Klaus-Dieter Maubach, va advertir divendres que aviat no tindrà més remei que treure el gas de l’emmagatzematge, apujar els preus als clients i fins i tot reduir-ne el subministrament. «No permetrem que una empresa d’importància sistèmica faci fallida i, com a resultat, el mercat mundial de l’energia entri en crisi», va dir Habeck divendres en resposta a la declaració d’Uniper, recull Bloomberg. L’Administració es va afanyar a aprovar una norma aquesta setmana per facilitar la presa de participacions en empreses energètiques en fallida. Habeck va assegurar estar preparat per utilitzar aquesta autoritat i va afegir que la forma del suport encara estava en discussió. «Escollirem l’opció que sigui millor per a Alemanya, per al consumidor alemany, per al contribuent alemany i per a l’Estat alemany», va dir. El principal accionista d’Uniper és Fortum, empresa energètica estatal finlandesa, que també està en converses amb el Govern alemany per abordar l’impacte negatiu de les actuals restriccions de subministrament de gas a Uniper, segons el comunicat. La proposta de Fortum inclou una reestructuració de l’empresa energètica amb l’objectiu d’establir «una empresa de seguretat de subministrament sota la propietat del Govern alemany».