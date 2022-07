Nestlé ha nomenat una nova directora de la planta embotelladora a Viladrau, a Osona. Anna Busquets és qui ja substitueix en el càrrec a Xavier Garcia, que ha estat al capdavant d’aquest centre de producció els darrers sis anys.

Segons expliquen fonts de l’empresa, Anna Busquets compta amb una dilatada experiència dins de Nestlé, on es va incorporar el 2003 com a especialista en Fabricació de Cafè Soluble a la factoria de Girona. Des de llavors, ha exercit diferents càrrecs dins del negoci de cafè, tant d’àmbit nacional, des del centre gironí com internacional, des de la seu de la multinacional a Suïssa. Busquets havia tingut fins ara el càrrec de directora del Grup d’aplicacions per a cafès i begudes de cereals de Nestlé a la zona Europa.

«La meva principal ambició al capdavant de la planta de Viladrau és continuar treballant perquè continuï sent reconeguda com la factoria de referència en seguretat, sostenibilitat, qualitat i servei», va destacar la nova directora, que és enginyera agrònoma.