Poques sorpreses pel que fa a les eleccions de Foment del Treball del 18 de juliol. L’actual president, Josep Sánchez Llibre ha presentat avui un total de 350 avals dels 50 mínims necessaris, que suposen el suport d’uns 2.000 representants dels 2.600 que conformen «l’ecosisrtema electoral» de l’organització, cosa que suposa al voltant del 76%, ha explicat.

Durant l’acte de presentació ha assegurat que «no queda més remei» que arribar a un pacte de rendes per «evitar el tsunami que ens cau al damunt a partir de la tardor».

Sánchez Llibre ha explicat que la seva candidatura, a la junta directiva de la qual es presenten entre 70 i 80 persones, té representació dels 22 territoris on hi ha l’entitat i de tots els sectors econòmics. Ha fet especial incidència en sectors de la nova economia, la cultura i l’esport, així com dels sectors més tradicionals com la indústria.

Tot i que ha admès que no es podrà arribar al 50% de representants femenines, perquè la participació en la junta la proposen els diferents territoris, ha destacat que les dones «ocuparan càrrecs rellevants en l’organització», com ha passat en el mandat actual, especialment amb les presidències de les diferents comissions. També ha explicat el seu interès per modificar els estatuts per incorporar més sectors.

Ratificació el dia 18

Les eleccions s’han avançat un o dos mesos «per la tardor que s’acosta», tal com va avançar Sánchez Llibre. El termini per presentar candidatures s’acaba dilluns vinent a les 15,00 hores i no sembla que a l’actual president li pugui sorgir un competidor o competidora. En tot cas, el dia 12 es proclamarà la o les candidatures i si només hi ha la de Sánchez Llibre, l’assemblea del 18 de juny només haurà de ratificar-la per al període 2022-2026.

La candidatura es presenta amb tres eixos essencials: fer de Foment un ‘lobby’ «eficaç per al teixit empresarial, liderant la reclamació de les mesures que requereix Catalunya; incidir en les destinades a augmentar la competitivitat empresarial i empènyer les administracions perquè persegueixin un pacte de rendes. Aquest últim punt ja el va destacar el ‘think tank’ de l’organització, l’Institut d’Estudis Estratègis, aquesta setmana, quan va alertar que s’acosta una tardor «amenaçadora».

Sánchez Llibre, que ha defensat apujar els salaris però no necessàriament lligats a l’índex de preus de consum (IPC) sinó a les circumstàncies de cada empresa, ha insistit que les administracions han de liderar un pacte de rendes. Segons el seu parer, «no queda més remei» que arribar a aquest acord.

El candidat a la reelecció ha recordat que el 2019 es va presentar amb l’objectiu de «modernitzar, rejovenir i feminitzar» Foment i considera que ho ha aconseguit. Ha recordat que la patronal representa al voltant del 75% del producte interior brut (PIB) industrial a Catalunya i unes 260.000 empreses. «Foment és la patronal de les grans empreses, però també de les pimes i els autònoms», ha assenyalat.