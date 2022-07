El servei de motos elèctriques compartides que ofereix l'empresa Silence a Girona augmenta la flota de vehicles de 25 a 50 uns deu mesos després d'arrencar. A més, a partir d'aquesta setmana les motos ja es poden deixar en municipis de l'àrea metropolitana de Girona com ara Fornells de la Selva, Vilablareix o Quart. L'objectiu és que amb aquest augment dupliquin el nombre de serveis que es fan actualment i créixer en nombre d'usuaris. Des de Silence asseguren que hi ha un miler d'usuaris donats d'alta i 600 d'ells són actius (almenys una vegada han fet servir el servei de motos compartides).

A través d'una aplicació web els usuaris registrats al servei de 'motosharing' de Silence a Girona poden reservar una moto elèctrica i agafar-la abans que passi un quart d'hora. Una vegada encenen la motocicleta poden fer el recorregut que vulguin pagant 45 cèntims per cada quilòmetre que recorrin.

L'únic que no podran fer és aturar el vehicle en una zona fora de l'autoritzada, ja que la geolocalització de cada moto impedirà parar-la si detecta que no estan dins del perímetre permès. Una vegada l'usuari aparqui la moto, s'efectuarà el recàrrec corresponent i no caldrà de preocupar-se ni de carregar-la.

Aquest servei de motocicletes compartides va néixer el mes de novembre de l'any passat a Girona. Van començar amb 25 motos i ara han decidit ampliar la flota de vehicles elèctrics disponibles a 50. L'objectiu és ampliar el nombre de serveis i de clients per tal que més persones optin per un servei de mobilitat sostenible.

A més, fins ara el radi permès per estacionar les motos era el terme municipal de Girona. Des d'aquesta setmana, però, l'empresa ha ampliat els límits i incorpora alguns municipis de les rodalies (Fornells de la Selva, Vilablareix, Quart i algunes zones de Salt).

Recorreguts urbans d'entre 5 i 6 minuts

El director de vendes de Silence a Girona, David Espinar, assegura que actualment fa uns 50 serveis al dia, que vol dir dos trajectes per cada motocicleta de mitjana. A més, cada usuari utilitza el servei entre 5 i 6 minuts de mitjana. Espinar ha recordat que "Girona és una ciutat que permet anar de Fontajau a Montilivi en només cinc minuts de moto". Per això els temps de desplaçaments són relativament curts, però molts usuaris poden creuar la ciutat en aquest temps.

Espinar assegura que ara estudiaran si aquest augment de vehicles es tradueix també en el doble de serveis que es fan amb el 'motosharing' elèctric que han instaurat a Girona des del novembre passat. De moment, ja han sumat més d'un miler d'usuaris registrats a l'aplicació i 600 d'ells són usuaris actius.