Els bancs encara no han incorporat prou el risc climàtic en els seus marcs de proves d’estrès i models interns, malgrat alguns avenços realitzats des del 2020, segons el Banc Central Europeu (BCE). És la conclusió que l’institut emissor extreu després dels resultats de la prova d’esforç climàtic a què ha sotmès a 104 entitats, tot i que únicament 41 van completar la prova de resistència, que va estimar un impacte advers de 70.000 milions en relació amb un fort augment dels preus del carboni, sequeres i inundacions.

El banc central va destacar que els bancs van aconseguir reportar informació integral i innovadora sobre el risc climàtic, tot i que va lamentar que la majoria d’entitats no tenen marcs robusts de proves d’estrès de risc climàtic i no tenen dades rellevants. «Els bancs de la zona euro han d’intensificar urgentment els esforços per mesurar i gestionar el risc climàtic, tancant les bretxes de dades actuals i adoptant les bones pràctiques que ja són presents en el sector», va explicar Andrea Enria, president del Consell de Supervisió del BCE.

Participació de 104 bancs

Un total de 104 bancs significatius van participar en la prova, que consta de tres mòduls, encara que en el tercer, la prova de resistència ascendent es va limitar a 41 entitats supervisades directament per garantir la proporcionalitat cap als bancs més petits.