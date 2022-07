Cal comptar amb un pla de benestar animal

Davant del projecte de reial decret sobre l’aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea de controls oficials en matèria de benestar animal, el Ministeri d’Agricultura ha obert un període de consulta pública que estarà activa fins al 13 de juliol. Aquest nou reial decret aglutina diverses modificacions de la normativa actual i estableix alguns aspectes nous per a la millora dels mecanismes de control oficial.

En virtut del nou reial decret s’establirà una xarxa de punts de contacte per al intercanvi d’informació sobre el resultat dels controls oficials als diferents punts de la cadena alimentària. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla establiran un punt de contacte.

També es constitueix la mesa nacional de coordinació sobre la protecció dels animals per a fins agraris i per a l’aqüicultura, en què participa l’Administració General de l’Estat i les autonomies. Com a altres països, com França o Itàlia, es crea la figura del Centre de Referència de Benestar Animal per donar suport científic al ministeri.

Els titulars de les granges hauran de tenir un pla de benestar animal per a la seva explotació, que ja és obligatori en el cas del porcí intensiu i de les aus de corral. D’aquesta manera, abans de començar la seva activitat, podran adoptar les mesures necessàries per assegurar el compliment de la normativa vigent, que hauran de quedar reflectides per escrit. El període perquè el pla sigui obligatori dependrà del tipus d’animal i de la mida.