Els pagesos denuncien que els intermediaris «s’estan forrant» amb la fruita

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) va denunciar aquest dimecres que els intermediaris estan inflant de manera injustificada els preus de la fruita i la verdura a Espanya. En una situació d’alça de costos, els productors denuncien els abusos que s’estan produint per part dels intermediaris.

UPA va denunciar que, malgrat la pujada de preus de fruites i hortalisses als consumidors, els agricultors segueixen sense cobrir costos en la majoria dels calibres, amb l’excepció dels de major grandària, que a penes suposen un 20% de la producció total de fruita d’os (cireres, prunes, préssecs...).

Amb l’evolució de la inflació, moltes empreses intermediàries estan aprofitant la situació per a apujar els preus de manera injustificada i «amb falta de lògica». «S’estan forrant», van explicar fonts d’UPA. «Creiem que darrere d’aquests moviments d’encariment de preus en destinació sense reflex en l’origen hi ha moviments especulatius que busquen enriquir-se aprofitant l’espiral inflacionista», van afirmar. Fruites d’estiu com la síndria i el meló també estan sent víctimes d’aquesta especulació.

En concret, des del sindicat expliquen que el préssec té un preu de sortida d’entre 1 o 1,3 euros, mentre que el preu de venda al consumidor puja fins a un cost d’entre 1,89 i 3,72 per una safata d’entre cinc i sis quilograms. És a dir, que pateix un increment del 361% del preu inicial. El mateix passa amb les prunes, amb un 696% d’augment des de l’origen fins al final de la cadena alimentària, quan arriba al consumidor. En aquest cas, el preu d’origen és d’entre 0,5 i 0,6 euros i el final es situa entre 2,79 i 3,98 euros.

UPA ha exigit als intermediaris i a les cadenes de distribució amb les quals col·laboren que deposin aquesta actitud, paguin un preu just als agricultors i apliquin un marge just perquè els consumidors tinguin més fàcil accedir a aliments frescos, «els més nutritius i necessaris».

UPA creu que un any més s’està incomplint la llei de la cadena alimentària en el sector de la fruita d’estiu, on continua imperant la «venda a resultes» (lliurament del producte sense preu i liquidació diversos mesos després), per la qual cosa exigeixen al govern central, a través de l’Agència AICA del Ministeri d’Agricultura i a les comunitats autònomes, a través de les seves administracions competents, que reforcin els controls per a evitar els abusos.

El paper de la gran distribució

Al seu torn, per Narcís Poch, coordinador territorial d’Unió de Pagesos a Girona, «la gran distribució s’ha avançat i ha provocat aquesta inflació». «Aquesta pujada que nota el consumidor no ens arriba als pagesos», va assegurar. Malgrat tot, Poch va atribuir un augment dels preus dels préssecs i la nectarina a un altre factor, en concret a la reducció de la seva producció per les gelades a Lleida d’enguany.