El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va arribar a xifres rècord a Girona. En total, van ser 361.137 les persones que estaven afiliades en finalitzar el mes de juny, el que significada un creixement del 5,52% interanual. En el global de Catalunya, l’afiliació va pujar un 3,9% i cinc de les vuit comarques gironines van superar aquest percentatge -i només cinc altres comarques d’arreu de Catalunya també van superar aquesta mitjana-. No ho van fer la Cerdanya (+3,4%), el Pla de l’Estany (+2,9%) i el Ripollès (+2%), mentre que la Selva és la que més va tornar a créixer en nombre d’afiliats a la Seguretat Social segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Respecte a l’any passat la pujada és del 7,1%. En el segon lloc d’aquesta llista de comarques catalanes on puja més l’afiliació amb relació el juny de 2021 hi ha l’Alt Empordà, on el creixement és del 5,7%. Per darrere, s’hi troben la Garrotxa (+5%), el Baix Empordà (+4,8%), el Gironès (+4,8%), que també superen la mitjana catalana.

Les dades de l’Idescat també destaquen que el nombre d’afiliats ha crescut més en les dones (+4,4%), que en els homes (3,5%) en aquests últims dotze mesos. I són dues comarques gironines les que lideren aquesta pujada d’afiliades perquè a la Selva la xifra augmenta un 8,5% i a l’Alt Empordà un 6,6%. Per altra banda, per grups d’edat, el de menys de 30 anys és el que més creix en el territori català, un 10,5%. I una altra vegada, on es nota més aquest increment a Catalunya és a la Selva (18,2%) i a l’Alt Empordà (14,3%) -igual que l’Alta Ribagorça-. Al Gironès, la pujada també supera les dues xifres (+12,1%). En canvi, el nombre d’afiliats entre 30 i 44 anys és el que menys augmenta. Només ho fa un 0,1% arreu de la comunitat autònoma i tan sols la pujada es veu en vuit comarques, de les quals tres són gironines: la Garrotxa (+3%), la Selva (+2,7%) i l’Alt Empordà (+1,8%). En les estadístiques de l’Idescat també s’observa que el nombre d’afiliats estrangers és més intens que els d’afiliats de nacionalitat espanyola a totes les comarques, menys a la Noguera. A Catalunya, l’augment interanual és de l’11%, mentre que el d’afiliats de nacionalitat espanyola només és del 2,6%. L’Alt Empordà (+23,8%) és la segona comarca catalana on més es nota aquesta pujada, per darrere de la Segarra (31,7%). A més, el sector serveis, el majoritari arreu del territori, és el que més puja en termes interanuals. Això també provocat per l’arribada de la temporada turística, ja que dins aquest grup es troben sectors com la restauració o l’hostaleria. Les taxes de variació més elevades es troben, de nou, a les comarques de la Selva (+9%) i l’Alt Empordà (+6,8%). En canvi, el sector de l’agricultura experimenta una baixada del 5,4% i a Girona l’única comarca que puja en aquest sentit és la de la Cerdanya (+3,1%). Aquest territori també lidera la proposició més altra d’afiliacions a jornada parcial (+23,4%). Mentrestant, el nombre de contractes temporals es redueix un 8% a Catalunya i en el Baix Empordà és on es troba la xifra més baixa (+14%). Puja l’afiliació i baixa l’atur Per altra banda, les llistes d’atur es van reduir en 1.707 persones el mes de juny a les comarques gironines, el que va situar en 30.648 la xifra de persones desocupades segons les dades del Ministeri de Treball. La baixada va ser del 26% respecte al juny de 2021. Tanmateix, aquesta davallada és encara més gran a aquells municipis més arrelats al turisme, ja que en aquests indrets la baixada ha estat d’entre el 30 i el 40% i, fins i tot, algunes poblacions han arribat a tenir un descens superior al 45%. Un dels municipis que ha tingut una baixada més gran és Cadaqués, que ho ha fet un 48%. També ha davallat més del 40% un altre municipi costaner com Tossa de Mar (-44,5%), mentre que La Jonquera, en ser una via de comerç a causa de la seva proximitat amb França ha baixat un 46,1%. Altres indrets on també ha descendit considerablement el nombre de persones apuntades al servei públic d’ocupació han estat Lloret de Mar (38,8%), Sant Pere Pescador (-36,8%), Roses (-36,1%), La Bisbal d’Empordà (-32%) o Castelló d’Empúries (-31,3%). Per altra banda, les comarques que més han baixat en atur han estat la Cerdanya (-31,3%) i l’Alt Empordà (-31%).