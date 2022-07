Catalunya afronta un gran cicle de renovació de les cúpules empresarials

Catalunya afronta entre aquest any i el que ve un gran cicle de renovació en les cúpules econòmiques i empresarials amb eleccions a la principal patronal catalana, Foment del Treball, a la Cambra de Comerç de Barcelona i a l'influent lobby del Cercle d'Economia. La primera cita amb les urnes la tindran dimarts els socis del Cercle, una fita sense precedents, ja que és el primer cop en la història de l’entitat en què dos aspirants competiran per la presidència. Després serà el torn de Foment, el 18 de juliol, mentre que els comicis de la Cambra estan previstos pel 2023. Les cites electorals en aquests tres grans focus de poder empresarial arriben precedides de recents canvis en altres entitats de pes, com la Fundació Mobile World Capital, Barcelona Global o la patronal Cecot.

Les eleccions al Cercle dirimiran si el relleu de Javier Faus serà Jaume Guardiola o Rosa Cañadas: l'exconseller delegat del Banc Sabadell representa la línia continuista, mentre que l'alternativa l'encarna la presidenta de la Fundació Tanja i del fons Trea Capital Partners. A Foment del Treball es dona per fet que repetirà mandat Josep Sánchez Llibre, en el càrrec des de 2018, que és vicepresident de conserves Dani i compta amb una àmplia trajectòria política vinculada a Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La Cambra de Comerç de Barcelona està liderada per un equip directiu independentista -encapçalat ara per Mònica Roca i abans per Joan Canadell- des de que la candidatura d'Eines de País, vinculada a l'Assamblea Nacional Catalana, es va imposar en les eleccions del 2019. Les eleccions estan previstes pel 2023, si bé recentment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el decret català que emparava els anteriors comicis, de moment sense més conseqüències que la necessitat de renovar la norma.