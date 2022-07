Els vehicles hibríds, elèctrics i de gas representen el 44% de les vendes del 2022

Les matriculacions totals al llarg dels primers sis mesos de l’any a les comarques gironines van caure un 2,16% segons les dades les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam). El 2021 es van vendre 5.085 vehicles entre gener i juny, mentre que enguany ha estat una xifra lleugerament inferior, 4.975. Així, les matriculacions de turismes i tot terrenys pateixen una baixada interanual del 2’16%, però, en canvi, puja considerablement la venda de vehicles elèctrics, híbrids i de gas arreu de la província.

En el primer semestre de 2022 la matriculació de cotxes híbrids a Girona va augmentar un 20,28%. De 1.366 híbrids venuts entre gener i juny de 2021, s’ha passat a 1.641 en el mateix període d’enguany. Això, també es veu reflectit en la matriculació d’híbrids el passat mes de juny, que van ser 281, un 9,77% més que el juny de 2021. Tanmateix, la pujada encara és més gran en els cotxes elèctrics. En els primers sis mesos de 2022 se’n van vendre 40,84% més que en els mateixos mesos de l’any passat. Enguany, han estat 538 les transaccions realitzades. Durant el juny, se’n van vendre 101, el que suposa un creixement del 16,09% respecte al mateix mes de 2021. També ha pujat un 30,77% interanual la venda de vehicles de gas.

Tot aquest auge de les matriculacions de vehicles alternatius ha fet que representin un 44,44% del total de transaccions de turismes i tot terrenys a les comarques gironines. Així, durant els sis primers mesos de l’any es van vendre un total de 2.211 vehicles verds, el que suposa superar, i de llarg, la xifra de transaccions de vehicles dièsel, que va ser de 484 (9,84%). Uns nombres que també signifiquen quedar molt a prop de les matriculacions de vehicles de gasolina, que va ser de 2.280 (45,83%).

Tanmateix, aquest percentatge és inferior a la mitjana catalana, que és del 46,31%. En aquesta mitjana només la supera la província de Barcelona (+47,17%), mentre que Lleida també supera en percentatge a Girona (45,27%). L’única província catalana que no ho fa és Tarragona (+42,68%).

Més punts de recàrrega

En termes generals, durant el primer semestre de 2022 a Espanya s’han venut un total de 407.757 turismes segons les dades de les tres associacions de vehicles. D’aquests, 161.127 han estat alternatius, el que representa un 39,5% del total. Per la seva banda, Pedro Sánchez va afirmar el mes passat que el Govern instal·larà en menys d’un any 27.000 punts de recàrrega per a cotxes híbrids i elèctrics arreu de l’Estat gràcies al Plan Move 3, que està dotat amb 2.000 milions d’euros. Aquest pla cerca finançar la compra de cotxes elèctrics i híbrids no endollables.