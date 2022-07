El sindicat <strong>Élite Taxi</strong>convoca aquest dilluns una «protesta massiva» contra l’Autoritat Catalana de Competència. Així ho ha anunciat el sindicat a través de les xarxes socials, on han informat que l’associació farà una roda de premsa a Sants a les 10.00 hores per explicar quines seran les noves <strong>mobilitzacions</strong>.

Els taxistes apel·laran al <strong>Govern</strong> després de la <strong>filtració </strong>de milers d’arxius interns d’<strong>Uber</strong>, dins dels quals s’evidencia l’incompliment de lleis durant <strong>l’enfrontament </strong>particular dels <strong>VTC </strong>amb els <strong>taxistes</strong>, quan van aprofitar per arrencar concessions a les autoritats. Així mateix, dimarts passat, la<strong>Generalitat </strong>va presentar la <strong>nova llicència </strong>urbana per als <strong>VTC</strong>, que estableix que la longitud mínima d’aquests cotxes haurà de ser de 4,90 metres.

«Ens volen emmordassar»

L’associació Élite Taxi ha anunciat que aquest dilluns a les 10.00 hores, el portaveu del sindicat, Tito Álvarez, farà una roda de premsa a Sants per convocar una «protesta massiva» contra l’Autoritat Catalana de Competència de la Generalitat. «Ens han espiat i monitoritzat durant anys i ara ens volen emmordassar amb amenaces de <strong>sancions </strong>molt dures. Ja n’hi ha prou», han publicat en un tuit.

A las 10h rueda de prensa en la estación de sants, nuestro portavoz @TitoEliteTx hará declaraciones y convocará una protesta masiva contra @competenciacat. Nos han espiado y monitorizado durante años y ahora nos quieren amordazar con amenazas de sanciones muy duras.



BASTA YA. pic.twitter.com/Rpy5hIMJzm — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) 10 de julio de 2022

Aquestes mobilitzacions arriben pocs dies després de la filtració de més de 124.000 documents que deixaven constància de les pràctiques <strong>èticament qüestionables </strong>per part <strong>d’Uber </strong>entre el <strong> 2013 </strong>i el <strong>2017</strong>. La companyia nord-americana de VTC va flirtejar amb <strong>dirigents polítics</strong> i va incomplir lleis per penetrar a les principals ciutats de 40 països, arribant fins i tot a aprofitar la violència que patirien «per alimentar el foc de la polèmica».

La 'pirámide de mierda': así era la estrategia de Uber para expandirse por el mundo.

En lugar de pasar por los trámites burocráticos, Uber apostó por una estrategia de hechos consumados que generaba “mierda”: caos #TaxienLucha @laSextaTV @ICIJorg @competenciacat #DeleteUber pic.twitter.com/IMhwlalK6w — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) 11 de julio de 2022

Reconversió dels serveis VTC

Les mobilitzacions s’anuncien pocs dies després que el Govern presentés les noves llicències de VTC, que estableixen una longitud mínima de 490 centímetres per als cotxes d’aquest negoci. Així doncs, la majoria d’automòbils de Cabify, per exemple, quedarien fora d’aquest rang. Amb aquesta modificació, Catalunya mirarà de <strong>reconvertir </strong>aquest tipus de serveis privats en una cosa <strong>exclusiva</strong>, tal com va ser abans de la seva expansió.

Altres condicions que s’inclouen en la nova llicència són que hagi sigut operativa l’últim any, amb un vehicle assignat, que el conductor acrediti dos anys d’antiguitat del carnet i que disposin d’una assegurança que cobreixi fins a 50 milions d’euros la responsabilitat civil per danys que puguin patir els viatgers. Els nous permisos també hauran de comptar amb el <strong>distintiu ECO </strong>o <strong>0</strong> de la DGT.