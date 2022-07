La banca espanyola avança aquests dies en el seu pla de mesures per millorar l’accés als serveis financers bàsics, particularment a l’efectiu, de més de mig milió de persones en l’Espanya rural. Les patronals AEB (bancs), CECA (antigues caixes d’estalvi) i UNACC (cooperatives de crèdit) treballen en un esquema que divideix els municipis beneficiaris en quatre grups en funció de la població: menys de 300 habitants, entre 300 i 500, entre 500 i 1.000, i entre 1.000 i 5.000. Segons aquestes dimensions, expliquen fonts coneixedores dels treballs, s’aplicaria a cada grup de municipis un còctel diferent de les mesures que inclourà el pla d’acció.

La iniciativa sectorial, així, contempla instal·lar més caixers automàtics; augmentar els acords amb Correus per utilitzar les seves oficines per prestar serveis financers bàsics (una pràctica estesa a països com Irlanda, Regne Unit o Austràlia i que a Espanya ja han incorporat el Santander i algunes entitats més petites); i ampliar la flota d’oficines pròpies mòbils (els «ofibusos»).

També incrementar el nombre d’agents financers (persona o empresa que actua per compte d’una entitat de crèdit sense pertànyer-hi) i assolir més acords de cashback, és a dir, de retirada d’efectiu en establiments comercials com gasolineres i farmàcies.

Aquestes són les línies mestres de la proposta d’autoregulació que el sector ha traslladat al Ministeri d’Economia, però encara no han estat pactades, amb el que encara poden patir variacions. De fet, no és segur que el pla es presenti abans de vacances, com es pretenia. Un dels aspectes que no està clar, així, és com es decidirà quina entitat haurà d’implementar les mesures en cadascun dels municipis. La idea és instrumentar el pla com una nova ampliació del protocol per «reforçar el compromís social» del sector que les patronals van signar fa un any i que incloïa una sèrie de mesures en matèria d’inclusió i educació financera, així com laboral, salarial, de sostenibilitat mediambiental i digitalització.

En aquest document es preveia la creació d’un Observatori per a la Inclusió Financera que elaborés un mapa de l’accés a serveis financers a l’Espanya rural, que es presentarà avui i que les patronals van encarregar a Joaquín Maudos (catedràtic d’anàlisi econòmic de la Universitat de València i director adjunt de recerca de l’Ivie). Per desenvolupar-lo, s’han utilitzat eines de geolocalització per conèixer, en cas de no haver-hi accés bancari en un municipi, a quants quilòmetres de carretera i a quin temps de trasllat hi ha el punt d’accés més proper.

Les seves principals conclusions preliminars són que al voltant d’un 3,3% de la població (1,56 milions de persones, amb dades del tancament del 2021) resideix en poblacions sense sucursal bancària, encara que sí alguna altra via d’accés físic als serveis més bàsics (com els caixers o els «ofibusos»). En canvi, l’1,4% de la població (prop de 665.000 espanyols) no té accés a l’efectiu al seu municipi. Sobre aquest col·lectiu de municipis es planeja desplegar els esforços més grans, ja que a més d’estar més desatesos, presenten en molts casos una edat mitjana dels habitants entre set i vuit anys superior al conjunt del país, així com un nivell de renda una mica més baix.

Cost compartit

La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ja va instar públicament el sector el gener a adoptar noves mesures per millorar el seu servei a la gent gran. Després d’un mes de negociacions, va sorgir un paquet d’iniciatives que les patronals van subscriure com una primera ampliació del protocol de l’any passat.

Ara es tracta de fer una nova volta de rosca centrada en l’Espanya rural. «Cal dir que no només és un problema dels bancs, el problema de la despoblació és un repte de tots. Hem vist que també hi ha un tema amb els serveis públics. Però els bancs per descomptat tenim el compromís de treballar-hi com a màxima prioritat», va assegurar la presidenta de l’AEB, Alejandra Kindelán, fa uns dies.