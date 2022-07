Després de 64 anys d’història, el Cercle d’Economia s’estrena amb les urnes. Fins ara el relleu es feia a través d’una candidatura de consens. Però en aquesta ocasió els 1.200 socis d’aquest prestigiós fòrum d’opinió, hauran d’escollir entre l’exconseller delegat de Banc Sabadell i president del patronat d’ESADE, Jaume Guardiola; i la presidenta de Trea Capital Partners i la fundació Tanja, Rosa Cañadas.

El president sortint, Javier Faus, ha sigut el primer a dipositar el seu vot a l’urna aquest matí. L’horari de votació és de 10 del matí a set de la tarda.

Javier Faus, president del Cercle d’Economia, arriba a la seu i és el primer en votar. pic.twitter.com/tKF9QBGhQI — Cercle d'Economia (@CdEconomia) 12 de julio de 2022

També el candidat Jaume Guardiola ha votat.

Jaume Guardiola, candidat a la presidència del Cercle d’Economia, votant. pic.twitter.com/isWyalpBXL — Cercle d'Economia (@CdEconomia) 12 de julio de 2022

Rosa Cañadas també ha dipositat el seu vot.

Els candidats, Rosa Cañadas i Jaume Guardiola, arriben a la seu del Cercle. pic.twitter.com/Y5lPn8u8o5 — Cercle d'Economia (@CdEconomia) 12 de julio de 2022

Guardiola va aconseguir validar 588 dels 50 avals mínims necessaris per presentar-se i Cañadas, 216. Els socis poden avalar una o les dues candidatures.

Guardiola proposa una junta de 21 membres amb l’economista i directora de la Barcelona Graduate School of Economics, Teresa Garcia-Milà, i l’editora de Random House, Núria Cabutí, com a vicepresidents. Els altres membres són Camino Quiroga (notari); Carmina Ganyet (Colonial); Oriol Aspachs (CaixaBank); Marc Puig (president del Grup Puig); Miguel Trias Sagnier (Cuatrecasas); Jordi Amat (escriptor i filòleg); Maite Barrera (presidenta de Barcelona Global); Mercè Conesa (Incasòl); José María Lassalle (consultor estratègic, escriptor i analista polític); Núria Mas (IESE i consellera del Banc d’Espanya), Alfonso Rodés (president d’Havas Media Group); Francesc Rubiralta (Celsa Group); Laura Urquizu (consellera delegada i presidenta de Red Points i Xavier Vives (IESE). Tots ells, incloent-hi Guardiola, ja formen part de la junta actual. A més, incorpora Clara Campàs (Asabys Partners), Pol Morillas (director del Cidob), Dani Aicart (Barcelona de Serveis Municipals) i Rita Almela (emprenedora, inversora i experta en transformació digital, innovació i tecnologia i sòcia fundadora de 101 Ventures).

Cañadas, per la seva banda, proposa una junta de 16 membres amb Sacha Michaud (Glovo); Gerard Garcia (fundador i conseller delegat de Deale); Joan Francesc Bañó (soci fundador d’Open House Games i mentor de ‘start-ups’ a través d’Aticco Lab); Josep Gómez Torres (fundador i conseller delegat de Reby), Ramon Palou (fundador d’Onsecur); així com Maria Rosa Fiol (Unió Patronal Metal·lúrgica); Jorge Lasheras (expresident de Yamaha a Espanya i actualment president del Cercle Empresarial del Japó; Marina López Sanjurjo (consellera i directora corporativa del grup Hotusa); Rosa Nonell (doctora en Economia per la Universitat de Barcleona (UB); Marta Plana (cofundadora de Digital Origin); Xavier Prats (assessor especial de Teach for All); Stella Raventós-Calvo (presidenta de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals); Josep Soler ( director general de l’Institut d’Estudis Financers), Silvia Sorribas (Telam) i Rafael Vilasanjuan (IS Global i columnista d’EL PERIÓDICO). Només la mateixa Cañadas, Marta Plana i Rosa Nonell han format part de juntes anteriors del Cercle.