Darwinex, gestora espanyola de capitals i ‘broker’ multiactiu fundada el 2012 pels empresaris Juan Colón, Javier Colón i Miguel Ángel González, ha obtingut la llicència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per operar a Espanya i a la resta dels països de l’Espai Econòmic Europeu.

«Aquest pas tanca el nostre full de ruta post Brexit i ens permet centralitzar els esforços a millorar la nostra oferta i accelerar el nostre creixement», segons Juan Colón, conseller delegat i cofundador de Darwinex. La llicència atorgada per la CNMV se suma a la ja obtinguda per la Financial Conduct Authority (FCA), el regulador borsari del Regne Unit, que ha permès a l’empresa operar des del 2014.

Darwinex és una ‘fintech’ que transforma estratègies de ‘trading’ en índexs invertibles i els fa accessibles a milers d’inversors. La plataforma de Darwinex inclou la infraestructura necessària perquè els ‘traders’ puguin operar i atraure inversió, i ofereix als inversors un producte alternatiu, sense intermediaris i amb tarifes institucionals.

La companyia compta amb un motor de risc que monitoritza el risc dels inversors de forma independent dels traders i iguala el risc de totes les estratègies invertibles. La ‘fintech’ compta amb més de 170.000 usuaris a 75 països i, actualment, té més de 80 milions d’euros sota gestió.

«Els nostres índexs invertibles creguin una simbiosi entre ‘traders’ i inversors al voltant d’un producte alternatiu que destaca per no estar correlacionat amb els mercats tradicionals», assenyala Colom.

Fundada el 2012 i amb oficines a Madrid i Londres, on treballen més de 60 empleats, Darwinex ha tancat tres rondes de finançament que li han permès captar nou milions d’euros fins ara.

Entre els seus accionistes es troben professionals del sector ‘fintech’ com Stefan Jaeklin, exresponsable global de gestió d’actius en Oliver Wyman, Ignacio Sánchez-Asiaín, exconseller delegat de Kutxabank, i Illimar Mattus, cofundador de Pinorena Capital.