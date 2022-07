Foment del Treball assegura que l’ocupació delinqüencial d’habitatges està tan disparada que ja és motiu d’alarma social. La patronal de la gran empresa catalana va convocar ahir els mitjans per fer una crida d’atenció urgent a l’administració pública per l’increment que detecta en aquest àmbit. Segons aquesta entitat, la situació té fàcil solució: modificar la Llei d’Enjudiciament per accelerar el desallotjament d’un okupa, reformar la Llei de Bases del Règim Local per reforçar els cossos policials locals i retocar la Llei de la Propietat Horitzontal perquè les comunitats de veïns puguin actuar davant d’una ocupació a la seva finca.

Segons la informació del Ministeri d’Interior, Foment assegura que fins al setembre de l’any passat hi va haver un 18% més de casos, i que gairebé la meitat (un 42%) es van donar a Catalunya. «Les ocupacions delinqüencials a Espanya s’estan convertint en un gran negoci per a les màfies perfectament organitzades», va sentenciar el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre. «Cal reformar la legislació perquè la puguem homologar a la de molts estats de la Unió Europea», va afegir, pensant en aquells països on el desallotjament «és immediat». Sánchez Llibre, acompanyat del membre de la comissió jurídica de la patronal Emilio Zegrí; de la seva responsable de relacions institucionals, Montse Surroca; i del president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, Sergi Llagostera, va posar de manifest que la proposta es planteja alineada, entre altres institucions, amb el PDeCAT, que acaba de presentar una proposta de llei en aquest sentit. Crida als partits De fet, part del missatge es va dirigir ahir a demanar als diferents grups polítics que donin suport al partit català en el seu intent de reforma legal. Perquè «lluny d’assumir les seves obligacions, ens hem trobat que cap partit no s’ha preocupat d’abordar el problema del lloguer social», va denunciar Llagostera. I que «el problema és processal –va completar Zegrí–: la policia es veu incapacitada per adoptar la mesura cautelar correcta».