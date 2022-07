El present té una pinta regular, però el futur la veritat és que llueix directament malament. Són molts els analistes que assenyalen l'arribada d'una nova crisi econòmica de nivell global. Ara Bill Gates s'ha unit a aquest grup per augurar una nova crisi econòmica global.

La COVID-19, el duríssim cop econòmic i en vides humanes que ha suposat la invasió d'Ucraïna per part de Rússia el febrer d'aquest any i la inflació que fueteja el món són proves que invariablement donen una realitat lacerant per a les classes més baixes.

Així, els béns de consum cada vegada són més cars mentre que l'economia de les llars està més esgotada i la crisi podria arribar a catalitzar-se en el moment en què la inflació obligui a augmentar els tipus d'interès.

"És probable que acceleri els problemes inflacionistes que tenen les economies del món ric, i que forci un augment dels tipus d'interès que acabi provocant una desacceleració econòmica" argumentava el geni de la informàtica domèstica