Ni vuit mesos després de vendre-li una de les seves empreses, la firma inversora Sabadell Asabys torna a aliar-se amb Agomab Therapeutics. Tot i que aquesta vegada, en qualitat de sòcia capitalista. L’empresa catalana ha participat en l’última ronda de finançament de la companyia biotecnològica fundada a Bèlgica, que rebrà 40,5 milions de dòlars (uns 38 milions d’euros) de la mà d’aquesta gestora, del fons nord-americà Walleye i del gegant Pfizer, que és qui lidera l’operació.

Asabys, primer fons espanyol que entra en el capital d’aquesta companyia, era el principal accionista d’Origo Biopharma, una empresa gallega que va absorbir Agomab la tardor passada i que li va servir de porta d’entrada a Espanya. De fet, la companyia ha conservat i ampliat els seus laboratoris a Galícia i Barcelona. Del seu costat, l’operació va suposar per a Asabys retorns de la inversió «molt substancials» i guanyar-se el dret a invertir en projectes d’Agomab més endavant. Per això la seva participació en aquesta ronda. «Volíem continuar involucrats al màxim en la companyia i en el seu equip perquè creiem molt en la ciència que hi ha darrere», explica ara la sòcia directora d’Asabys, Clara Campàs.

Agomab es dedica al desenvolupament de fàrmacs químics i biològics per lluitar contra la fibrosi i recuperar teixits lesionats dins del cos humà. De fet, la companyia destinarà els diners captats en aquesta ronda a finançar els assajos clínics sobre la malaltia de Crohn i a començar les proves de tres nous projectes.

«Els resultats inicials són molt bons, i el potencial de les indicacions i els fàrmacs que hi ha, també», continua Campàs. «Agomab és una companyia gran que estarà ben finançada i pot optar a opcions de creixement importants com sortir a borsa o que la compri Pfizer, per exemple», detalla la inversora.

Perquè, a més, aquests 38 milions d’euros són en realitat l’ampliació d’una operació de finançament amb la qual la biotecnològica havia captat uns 70 milions d’euros al març. Així, aquest any la companyia porta aixecats més de 100 milions d’euros del capital risc.

Biotecnològiques més grans

Amb aquesta última injecció, planteja el conseller delegat de l’empresa, Tim Knoterus, el grup «incorpora inversors molt valuosos», així com «fons addicionals que donaran suport al desenvolupament i futur creixement de la companyia». «La llarga experiència de Pfizer en el desenvolupament de tractaments innovadors i el seu coneixement específic sobre els nostres ‘targets’ i indicacions afegeixen una capa de suport addicional», completa el directiu.

Per a Asabys en particular, l’operació suposa reforçar el seu objectiu de començar a apostar per construir grans companyies biotecnològiques europees i no només ‘start-ups’. «Són l’inici i per allà es comença, però també hem d’anar construint empreses més grans, que tinguin massa crítica i un pes específic», conclou Campàs.