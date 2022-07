La demanda elèctrica ha marcat aquest dimecres un nou màxim anual coincidint amb l’onada de calor en la qual està immersa Espanya, i que avui afronta el seu punt més àlgid amb temperatures que podrien arribar als 44 graus en alguns punts del país.

Segons les dades de Red Eléctrica de España (REE), la demanda màxima registrada aquest dimecres ha arribat als 38.248 megawatts (MW) a les 14.18 hores, i s’ha situat per sobre dels 37.926 MW als quals es va arribar el 19 de gener passat, rècord fins avui des de començament d’any.

A més, el consum elèctric màxim supera aquest dimecres en gairebé un 3 % el màxim d’ahir –37.222 MW–, i en prop d’un 12 % la demanda màxima de dimecres de la setmana passada, que va arribar als 34.248 MW.

També se superarà la demanda màxima que es va registrar durant l’episodi d’altes temperatures de mitjans de juny, quan es va arribar als 37.870 MW el 15 de juny passat, un 1% menys.

Si es fa la comparació amb el mateix dimecres de l’any anterior, el 14 de juliol del 2021, el consum elèctric és més d’un 14% superior.

Tanmateix, malgrat el nou rècord anual marcat aquest dimecres, la demanda màxima es manté un 16% per sota del rècord de 45.450 MW del 17 de desembre del 2007, en plena onada de fred a la península Ibèrica, i és un 7% inferior al rècord històric de consum en temporada d’estiu, a la qual es va arribar el 19 de juliol del 2010 i va ser de 41.318 MW.

L’onada de calor que afecta Espanya durant aquesta setmana es prolongarà previsiblement fins dilluns vinent, quan l’entrada d’una massa d’aire fred pel terç oest de la Península farà que baixi el mercuri entre 7 i 8 graus.

Entre avui i demà s’espera que es produeixi la fase més crítica d’aquest episodi d’altes temperatures, amb màximes que superaran els 40 graus en diverses zones del país i fins i tot arribaran fins als 44 en alguns punts.

Concretament, avui s’ha activat l’alerta a totes les comunitats, llevat de les Canàries, amb més intensitat a Galícia, Andalusia i Extremadura, on hi ha avís vermell (risc extrem) per màximes de fins a 44 graus.