L’euro torna a la paritat amb el dòlar per primera vegada en 20 anys

I als 20 anys, l’euro ha tornat a la paritat amb el dòlar, és a dir, per cada euro s’entrega un dòlar. Aquesta situació es deu, segons el parer dels analistes, als temors d’una recessió a Europa, un runrun que recorre els mercats com a conseqüència de l’escalada de la inflació, situada al juny en el 10,2% a Espanya, en el nivell de fa gairebé quatre dècades; i en el 8,6% a la zona euro, el nivell més alt en 20 anys.

Però no és només això, sinó la intenció del Banc Central Europeu (BCE) d’apujar el preu dels diners, situats en el 0% des de fa una dècada. I ho farà en 0,25 punts el proper 21 de juliol i aplicarà un altre increment que podria ser de fins a 0,50 punts al setembre si els preus es desboquen encara més.

Després de tres augments dels tipus d’interès als Estats Units, el capital ha optat per creuar l’Atlàntic perquè el dòlar dóna més rendiment. La Reserva Federal ha posat tota la carn a la graella. Però la diferència és que allà la política monetària de pujades del preu dels diners és per refredar una demanda que està disparada. És el que diuen els manuals d’economia.

A Europa, en canvi, encara s’ha de veure si l’augment dels tipus d’interès servirà per pal·liar els efectes d’una alça de preus relacionada amb la demanda. I amb el risc de, per voler frenar la inflació, acabar provocant una caiguda de la demanda i una recessió. Aquest és un dels temors dels inversors. Després d’assolir la paritat al migdia, va recuperar una mica al voltant de 1,0062 dòlars. El Banc Central Europeu (BCE) va fixar el canvi de referència en 1.0042 dòlars. Aquestes són algunes de les conseqüències de la depreciació de l’euro:

Un dels camps en què més es notarà és en les primeres matèries, que cotitzen i es paguen en dòlars. I això, en un moment en què el petroli i el gas estan pels núvols. En tot cas, no és un avantatge per a les empreses dels EUA, ja que els seus productes i serveis esdevenen més cars per als compradors estrangers.

A la pèrdua de valor que suposa la inflació se suma ara la relacionada amb el dòlar. En altres etapes, la pèrdua de valor respecte el dòlar abarateix les exportacions de la zona de l’euro, però en una situació com l’actual, amb els preus energètics disparats, es pot reduir el creixement i pressionar més la inflació.

Per a una empresa espanyola o italiana, o de qualsevol país de la zona de l’euro, serà més car comprar productes i serveis als Estats Units i altres països que operin amb dòlars. En canvi, resultarà més atractiu per als compradors de tercers països adquirir béns i productes de països europeus.

Viatjar als EUA no serà tan barat com en altres etapes. Per als europeus resultarà més car viatjar i comprar en la primera potència mundial. En canvi, per als nord-americans resultarà més atractiu visitar països europeus, ja que tindran més poder adquisitiu.