L’exbanquer Jaume Guardiola guanya les eleccions al Cercle d’Economia

L’exconseller delegat de Banc Sabadell i president del patronat d’Esade, Jaume Guardiola, va guanyar ahir les eleccions al Cercle d’Economia, les primeres en 64 anys en què han concorregut dos candidats davant de les urnes. El resultat va ser de 634 vots davant de 243 de la seva oponent, la presidenta de Trea Capital Partners i de la Fundació Tanja, Rosa Cañadas. En total, es van validar 877 vots, participant-hi el 76,1% del cens.

En les primeres paraules com a president electe, Guardiola va destacar la participació i el fair play entre candidatures. Segons la seva opinió, la manera en què s’ha desenvolupat el procés demostra «que la institució està molt viva». Tant ell com el president sortint, Javier Faus, van agrair la feina dels juristes Jaume Marfà i Eudald Vendrell i l’equip del Cercle. També es va comprometre a reunir-se amb Cañadas i la seva candidatura.

Una de les qüestions que va alentir el recompte van ser els vots delegats, ja que calia comprovar si el soci finalment havia optat pel vot presencial. La mesa electoral va ser presidida per l’expresident del Cercle Salvador Alemany, que va lloar la manera com es va desenvolupar el procés, i va estar integrada per Jordi Hereu i Mònica Ribé, tots dos membres de la junta directiva sortint, i Esther Seuma i Joan Torras, socis del Cercle elegits per sorteig davant de notari.