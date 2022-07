Els preus han arribat a enfilar-se fins a dos punts a les comarques gironines durant el juny i l'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual ha polvoritzat tots els rècords i tanca el mes a l'11,1%. És el percentatge més elevat de tota la sèrie històrica, que es remunta fins al gener del 1993. Al juny, la inflació ha continuat afectant el cistell de consum, perquè els aliments s'han encarit un 1,5%. Entre les alces més significatives hi ha els serveis bàsics -la llum i el gas- i també els carburants. Aquest paquet s'ha enfilat fins a un 8,6%, malgrat les rebaixes aplicades per l'Estat, i a la demarcació els seus preus ara són un 51,2% més cars que fa un any. També s'apugen el transport, l'hostaleria i els paquets turístics.

Els preus tornen a desbocar-se a les comarques gironines i arriben a marcar un nou màxim històric. Segons recullen les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la demarcació aquest juny l'IPC s'ha arribat a enfilar fins a 2,1 punts en tan sols un mes. I això, de retruc, també es trasllada a la taxa interanual.

Ara mateix, a les comarques gironines, els preus són fins a un 11,1% superiors als d'ara fa un any. És la taxa més elevada de tota la sèrie històrica, que es remunta fins a tres dècades enrere. Tan sols la va superar el 10,4% que es va registrar el març passat, quan ja es van començar a fer paleses les conseqüències de la invasió d'Ucraïna.

Si s'analitzen en detall els productes que formen part del cistell de consum i els diferents serveis, els aliments continuen notant l'impacte de la crisi. Durant el juny, s'han encarit un 1,5% (un augment que s'afegeix al que ja porten registrant en els darrers mesos).

Entre les alces més significatives, però, hi ha la de l'electricitat, el gas i els carburants. Si bé al maig els seus preus van recular, en part pel descompte de 20 cèntims que aplica l'Estat als combustibles, al llarg del darrer mes amb això no n'hi ha hagut prou per frenar-ne la tendència a l'alça. Perquè al juny aquest paquet s'ha encarit fins a un 8,6%.

I en comparació amb un any enrere, els preus d'aquests dos serveis bàsics i dels carburants continuen estant pels núvols. Omplir el dipòsit del cotxe, encendre l'interruptor o escalfar l'aigua ara costa fins a un 51,2% més en comparació amb el juny del 2021.

De retruc, l'increment dels carburants també es deixa notar en altres grups: al juny el transport s'ha encarit un 4,9% i el lloguer de vehicles, un 6,4%. A tots aquests increments, també cal afegir-n'hi d'altres que són conseqüència directa de l'inici de l'estiu i l'entrada en plena temporada turística. Segons recull l'estadística de l'INE, entre d'altres, s'han apujat els preus dels paquets turístics (+10%), dels serveis d'allotjament (+9%) i els dels restaurants (+1,7%).

Durant aquest juny, en general, pràcticament tots els grups de productes que analitza l'INE s'apugen. Hi ha, però, comptades excepcions. Aquest és el cas de la roba i el calçat, en part també perquè algunes botigues han avançat rebaixes. En concret, la roba s'abarateix un 0,8% i el calçat ho fa un 0,4%.

El més elevat de la sèrie

L'encariment dels carburants i l'energia, lligat a la invasió d'Ucraïna, ha fet que aquest 2022 els preus marquin rècords històrics a la demarcació. D'ençà del gener del 1993, fins on arriben les dades de la sèrie històrica que recull l'INE, mai abans s'havia aconseguit una taxa de l'IPC interanual com la que s'ha registrat aquest juny.

I de fet, per darrere seu, les més altes de tota la sèrie també corresponen a aquest any. Al març, l'IPC interanual es va situar al 10,4%; al maig, va tancar el mes al 9,5%; i a l'abril, els preus van arribar a enfilar-se un 8,8% d'un any per l'altre. És a dir, que en tan sols quatre mesos, la inflació ha arribat a nivells que no s'havien vist en les darreres dècades.