Per primera vegada des que la moneda única va entrar en vigor, el dòlar i l'euro es troben en paritat absoluta. Un dòlar val un euro i viceversa. Això és degut a la constant depreciació de la nostra moneda a causa de la inflació constant que està sacsejant Europa. L'euro ha perdut el 12% del valor en els darrers set mesos.

La situació actual no és gaire positiva per a l'economia europea. La moneda es devalua, els preus pugen, el nivell de vida se'n ressenten i els combustibles fòssils estan a l'alça en uns preus poques vegades vistos. Per aquest motiu, la qualitat de vida del Vell Continent és fragil.

Per començar, les matèries primeres i les importacions en general cotitzen en dòlars, per la qual cosa la compra serà molt menys lucrativa per a Europa. Això farà que la lluita contra la inflació s'empitjori i sigui força més difícil d'aturar. Tot i això, obre un interessant camí per a aquells negocis que estiguin interessats a exportar productes, ja que la divisa utilitzada faria que guanyessin més diners amb facilitat.

El motiu d'aquesta caiguda de l'euro és que el Banc Central Europeu no ha mogut cap fitxa respecte a l'augment dels tipus d'interès. Cosa que és normal, ja que això podria causar una clara recessió la qual sembla que Europa hi està abocada igualment.