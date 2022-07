L’Ajuntament de Reus ha assegurat que continuaran treballant per l’impuls de l’activitat econòmica de la ciutat i la captació de tota mena d’empreses. Així ho ha afirmat l’alcalde Carles Pellicer en la roda de premsa celebrada aquest dimecres després de conèixer-se que Amazon finalment renuncia a construir un centre logístic al municipi, que havia de tenir 80.000 metres quadrats.

La multinacional també ha anul·lat els seus projectes a Girona, Sevilla i Vitòria, segons avança ‘El Economista’.

«No valorem la decisió empresarial, són decisions que no ens correspon analitzar, en qualsevol cas, la possibilitat que vinguin empreses sempre està oberta», va dir. L’alcalde va assenyalar que el consistori havia realitzat tots els tràmits per a la qualificació i reparcel·lació dels terrenys de la zona industrial de Mas Sunyer, on s’havia d’ubicar la multinacional.

Pellicer va remarcar que des de l’equip de govern han fet tots els tràmits –tots els que són competència seva– per permetre la implantació del gegant de la logística a la ciutat. Va recordar que es van aprovar les reparcel·lacions a la zona industrial anomenada H-12 al ple de juny. Sense pronunciar el nom de l’empresa durant la roda de premsa, l’alcalde va explicar que la instal·lació d’Amazon s’estava fent de forma coordinada amb ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Treball, conjuntament amb els propietaris dels terrenys reparcel·lats i una promotora empresarial.

L’empresa va multiplicar la seva xarxa logística amb la pandèmia i ara veu que el consum no avança al mateix ritme que la seva expansió. La firma ha parat per aquest motiu projectes arreu del món.