El bitllet de 500 euros va deixar de produir-se a finals del 2018, tot i que es manté com una forma de pagament legal en efectiu, segons la decisió del Banc Central Europeu (BCE). Tal com confirma el Banc d’Espanya (BdE), aquests bitllets continuen sent legals, per la qual cosa podran continuar utilitzant-se com a mitjà de pagament i com a reserva de valor, és a dir per comprar i estalviar.

Relacionades El BCE dejará de imprimir billetes de 500 euros