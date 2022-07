La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat un nou paquet de mesures de 450 milions d’euros per replicar les ajudes directes a camions, autobusos i taxis que ja es van entregar el març passat. Així, el Govern central atorgarà 1.250 euros per camió, 950 euros per autobús, 500 euros per furgoneta i 300 euros per vehicle lleuger, és a dir, a taxis, VTC i ambulàncies, segons ha informat la ministra en una roda de premsa. Les mesures van ser preacordades un dia abans amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), la plataforma que agrupa les organitzacions del sector.

En aquesta ocasió, a diferència del paquet aplicat al març, s’inclourà en les ajudes als autobusos urbans, alhora que s’habilitarà la resta d’administracions a poder fer un reequilibri dels contractes públics per compensar les empreses per l’increment del preu dels carburants. Paral·lelament, la ministra ha avançat que la nova Llei de la Cadena del Transport, que té com a principal objectiu prohibir el treball a pèrdues al sector en línia amb la Llei de la Cadena Alimentària, es portarà al Consell de Ministres abans del pròxim 2 d’agost.

L’obligació de firmar per escrit els contractes, estipulant el preu que el transportista cobrarà per cada servei de manera separada, és un dels elements que inclourà aquesta nova regulació. No obstant, dins d’aquesta nova llei falta per perfilar l’àmbit de les subcontractacions, sobre el qual el Govern encara no ha arribat a un acord amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) i, per tant, requerirà una aprovació addicional posterior després del 2 d’agost.

Sobre això, Sánchez ha ressaltat que la intenció del seu Departament és que la subcontractació es porti a terme d’una manera «justa» i garanteixi que no es perjudica l’últim de la cadena, que sol ser la baula més feble. Tot i que el seu principal interlocutor és el CNTC, la ministra ha assegurat que Plataforma Nacional, l’agrupació d’autònoms i petites empreses que va iniciar l’atur indefinit de març, ha sigut informada de totes aquestes mesures i les han valorat de manera positiva.

A aquestes noves ajudes directes i a la nova Llei de la Cadena del Transport, s’hi sumen altres mesures aprovades aquest any, com el descompte de 20 cèntims per litre, l’ampliació dels terminis de venciment dels crèdit de l’ICO, noves línies de finançament, la devolució mensual del gasoil professional davant el termini trimestral anterior, la duplicació de les ajudes a l’abandonament de la professió, la prohibició de càrrega i descàrrega per part dels camioners o la clàusula de revisió de preus.