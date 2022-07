La seva missió era portar una roca a dalt d’un turó, però just abans d’arribar al cim, la pedra queia pendent avall i havia de començar de nou. I així eternament. El mite grec de Sísif mostra a la perfecció la lluita d’Espanya per garantir els drets humans més bàsics, especialment els relacionats amb l’habitatge i l’alimentació dels seus ciutadans. O almenys és la qualificació que li atorga l’organització internacional Human Rights Watch (HRW) en l’informe que es va presentar ahir. Ho resumeix amb un constant vull i no puc. «El Govern ha aprovat mesures per mitigar la creixent pobresa, però han estat defectuoses, no frenen l’impacte de la pandèmia. La gent passa gana a Espanya», va asseverar Kartik Raj, autor de l’informe. «No podem viure així: El fracàs d’Espanya per protegir drets enmig de l’augment de la pobresa per la pandèmia». Aquest és el títol de l’informe, que analitza les «insuficients» mesures preses a Espanya després de la debacle social del coronavirus. És el primer que l’organització internacional ha fet sobre aquest tema a Europa, tot i que en els pròxims mesos arribaran també informes d’Alemanya i Itàlia.

«Ens fixem en Espanya perquè, segons les dades del Banc Mundial, és un dels països que més van patir la pandèmia en termes de pobresa, a més de comptar amb un sistema de prestacions socials bastant feble», va apuntar Raj, investigador especialitzat en pobresa i desigualtat a l’oest d’Europa. «Hem vist que el Govern va intentar reforçar el sistema social però no va ser suficient: l’IMV (ingrés mínim vital) i els ertos no arriben a totes les persones que necessiten ajuda», va criticar. Per fer aquest estudi, Human Rights Watch va acudir a organitzacions socials on s’acumulen centenars de persones demanant menjar. Van entrevistar 52 famílies que necessitaven aliments de les entitats socials el juny i l’octubre del 2021 i el gener del 2022. També van parlar amb una vintena de voluntaris i treballadors d’associacions socials. Van ser a les cues de la gana dels barris del Raval, Sant Antoni, Verdum i Porta, a Barcelona, i als districtes madrilenys de Puente de Vallecas i Lavapiés. De tot aquest treball en surten frases contundents. «El Govern espanyol està incomplint la seva obligació de protegir i complir el dret a les persones a l’alimentació i a un nivell de vida digne», assenyala. L’oenagé destaca, per exemple, el cas de les persones migrants sense permís de residència a Espanya, per a qui l’organització demana l’accés al sistema de prestacions socials, especialment en un moment de crisi excepcional. També assenyala el cas dels jubilats que cobren la pensió mínima i no arriben a final de mes.