Durant el confinament derivat de la Covid-19, Amazon, el gegant del comerç electrònic, va ser una de les companyies més beneficiades, ja que va poder continuar venent els seus productes, mentre el comerç local es va veure obligat a tancar si no era de primera necessitat. Això va suposar que aquestes empreses més petites no tinguessin ingressos en vendes, i la multinacional, que ja tenia un elevat nombre d’ingressos, en va sortir afavorida. Un cop sembla que la fase més dura de la pandèmia ja ha quedat enrere, el petit comerç torna a tenir uns beneficis semblants als d’abans de l’arribada de la pandèmia. Per la seva banda, Amazon, continua amb una alta xifra d’ingressos, però no són tants com s’esperava.

Tot això ha fet frenat en sec l’expansió que tenia pensada la multinacional nord-americana a l’Estat Espanyol. I un d’aquests centres logístics que volia construir l’empresa era a Celrà, una construcció que ja ha passat a la història. La idea de la companyia era que l’antiga nau de Tubos de Celrà, situada al polígon industrial del municipi, fos la seu del segon centre logístic d’Amazon a les comarques gironines, després del d’El Far d’Empordà, que encara no té una data exacta per la seva obertura.

L’alcalde de Celrà, David Planas, no va tenir «contacte» amb Amazon en cap moment, però estava «tot força avançat» encara que no s’havia «firmat res». És més, «sabíem que alguna empresa important de logística s’havia d’instal·lar a Celrà, però no sabíem quina era». Tot això, perquè la multinacional del comerç electrònic no es va posar directament en contacte amb l’Ajuntament, sinó que va ser una empresa d’enginyeria madrilenya que actuava com a intermediària. «Vam deduir que aquesta empresa era Amazon», afirmava Planas, tot i que «ells no ens ho van comunicar».

L’espai que havia decidit construir la nova nau Amazon era de 12.000 metres quadrats, a l’antiga nau de Tubos Celrà, actualment sense activitat. Segons sabia l’Ajuntament, la planta «no era» com la que es posarà en marxa a El Far d’Empordà, sinó que tenia una part gran d’oficines i aparcaments per furgonetes. En canvi, la zona de logística per distribuir els productes a la ciutat de Girona era «petita». La sobrecapacitat que té Amazon li ha generat un increment de costos i els ha de corregir. Així, el projecte d’aquesta nau a Celrà ha quedat, finalment, en paper mullat.

Més construccions anul·lades

El centre logístic que planejava construir Amazon a Celrà no ha estat l’únic que la multinacional ha anul·lat. A l’Estat Espanyol se n’han cancel·lat tres més. El que es volia fer a Reus era el més gran, de 80.000 metres quadrats, mentre que també se’n tenia previst construir a Sevilla, de 30.000 metres quadrats, i a Vitòria.

En tot cas, el centre logístic que continua en marxa és el de El Far d’Empordà, que serà el primer que obri la companyia a les comarques gironines. Aquest centre, de 85.000 metres quadrats, crearà 200 nous llocs de treball. Tot i així, segons ha comunicat Amazon al Diari de Girona, encara no hi ha data per l’obertura de la nau. L’empresa ha explicat que «planifica els nous edificis amb anys d’antelació i és habitual que adaptem el calendari d’obertura d’un centre».