BBVA Research manté en el 4,1% la seva previsió de creixement per a l’economia espanyola aquest any, però retalla la del 2023 des del 3,3% fins a l’1,8%, en un context marcat per la incertesa per la guerra a Ucraïna així com per la intensa escalada inflacionista. «El consum de les llars s’ha vist negativament afectat per l’increment en els preus i alguns factors d’oferta», es desprèn del nou informe Situació Espanya, de BBVA Research, publicat ahir.

El director de BBVA Research i economista en cap del Grup BBVA, Jorge Sicilia, va explicar que les pressions inflacionistes estan sorprenent a l’alça i va reconèixer que encara no està clar si s’ha arribat al pic. «Temem que es traslladi a més components de preu», va advertir. BBVA Research preveu que la variació en l’IPC es mantingui elevada i arribi gairebé a un 8% de mitjana durant el 2022, davant el 7% estimat anteriorment, i un 3% el 2023, davant el 2,5% anterior. Més preocupant encara pot ser la tendència de la subjacent, que podria arribar al 5% de mitjana aquest any i al 4% el següent, segons va alertar Sicília. Tot i aquest episodi inflacionista i la rebaixa de les previsions per al 2023, BBVA Research considera que hi ha raons per justificar la continuació de la recuperació.