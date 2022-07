Els presidents de la patronal madrilenya CEIM i de la catalana Foment del Treball van denunciar ahir que el Govern s’ha oblidat de l’«economia productiva real» amb les mesures anunciades pel president, Pedro Sánchez, en el debat de Política General, i li van reclamar noves ajudes empresarials. Així ho van indicar el president de CEIM, Miguel Garrido, i el de Foment, Josep Sánchez Llibre, durant la Trobada Turística Madrid-Barcelona celebrada a la capital de l’Estat. El president de la patronal catalana va explicar que la «gran oblidada» durant el debat de Política General és «l’economia productiva real», i per això va instar a defensar-la a tot Espanya. I segons el seu homòleg madrileny, les mesures anunciades per Sánchez no creu que «serveixin per a gaire».