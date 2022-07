El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va anunciar ahir la posada en marxa d’un programa de cursos de formació per a persones que estan a l’atur. L’objectiu és reciclar i augmentar les habilitats de 30.000 aturats i millorar així les seves oportunitats de reinserció en el mercat laboral, per d’aquesta forma reduir l’actual taxa del 10,2% d’atur que hi ha a Catalunya i que afecta unes 390.000 persones.

Per finançar aquests cursos, el Departament de Treball hi destinarà un total de 80 milions d’euros i hi tindran prioritat d’accés col·lectius com els aturats sense subsidi, els menors de 30 anys i els afectats per ERTOs, entre d’altres.

Disciplines més tecnològiques

El programa de 80 milions d’euros costejarà un total de 2.000 cursos de formació, que donaran dret a les persones participants, una vegada finalitzada i superada la formació, a sol·licitar el corresponent certificat professional. La inversió d’aquest any suposa un augment respecte els 60 milions d’euros destinats l’any anterior. I aquest any des del Departament han volgut donar un impuls especialment a aquelles disciplines més tecnològiques i amb una alta demanda de professionals per part de les empreses.