La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar ahir un nou paquet de mesures de 450 milions d’euros per replicar les ajudes directes a camions, autobusos i taxis que ja es van entregar al març. Així, el Govern atorgarà 1.250 euros per camió, 950 euros per autobús, 500 euros per furgoneta i 300 euros per vehicle lleuger, és a dir, taxis, VTC i ambulàncies, segons va informar la ministra en una roda de premsa. Les mesures van ser preacordades un dia abans amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), la plataforma que agrupa les organitzacions del sector.

La principal novetat del reial decret que el Govern aprovarà pròximament és que, a diferència del paquet aplicat al març, s’inclourà en les ajudes els autobusos urbans. També alhora s’habilitarà la resta d’administracions per poder fer un reequilibri dels contractes públics per compensar les empreses per l’increment del preu dels carburants. De manera paral·lela, la ministra va avançar que la nova llei de la cadena del transport, que té com a principal objectiu prohibir el treball a pèrdues en el sector, en línia amb la llei de la cadena alimentària, es portarà al Consell de Ministres abans del proper 2 d’agost. L’obligació de signar per escrit els contractes, estipulant el preu que el transportista cobrarà per cada servei de manera separada, és un dels elements que inclourà aquesta nova regulació. Tot i això, dins d’aquesta nova llei falta per perfilar l’àmbit de les subcontractacions, sobre el qual el Govern encara no ha arribat a un acord amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) i, per tant, requerirà una posterior aprovació addicional després del 2 d’agost. «El Govern torna a expressar el seu compromís amb un sector essencial, adoptant noves mesures estructurals per garantir la seva sostenibilitat i corregir les asimetries existents, i amb mesures conjunturals relacionades amb la situació derivada de la guerra a Ucraïna i els seus efectes en el sector del transport», va explicar la ministra. L’executiu manté oberta l’aixeta d’ajudes a un sector que fa quatre mesos va protagonitzar una aturada de transportistes durant vint dies. En aquest sentit, Sánchez va destacar que la intenció del seu Departament és que la subcontractació es dugui a terme d’una manera «justa» i garanteixi que no es perjudica l’últim de la cadena, que sol ser la baula més feble.