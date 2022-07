La pensió és motiu de preocupació i esperança per a gran part dels treballadors, que esperen el moment de retirar-se i durant la seva vida laboral van fent comptes per saber com els quedarà la prestació quan deixin de treballar. Això passa tant entre els treballadors assalariats com entre els autònoms, i aquests últims són els únics que poden triar les seves bases de cotització i modificar així els comptes per influir en si els quedarà més o menys prestació.

Històricament, els treballadors autònoms, ja sigui per tenir uns ingressos inferiors durant la seva vida laboral o ja sigui perquè han preferit pagar quotes més baixes a la Seguretat Social i ser ells els que disposin directament dels diners, han tingut pensions de jubilació inferiors. Segons les últimes dades disponibles de la nòmina pública de pensions, un treballador per compte propi jubilat cobra de mitjana 750,6 euros bruts de pensió, mentre que un treballador del règim general percep 1.194,9 euros bruts al mes. És a dir, els autònoms cobren el 37% menys que els assalariats de pensió.

¿Per què? Tal com s’ha mencionat anteriorment, una pensió inferior respon al fet que la cotització durant els últims 25 anys –que correspon al període actual mitjançant el qual la Seguretat Social calcula la futura prestació– ha sigut més baixa entre l’autònom mitjà que entre l’assalariat mitjà. I això és així per dos motius: o bé l’autònom ha decidit cotitzar menys, o bé no ha pogut cotitzar més.

Els treballadors per compte propi es poden jubilar als 65 anys, sempre que tinguin cotitzats prèviament un mínim de 36 anys i 6 mesos. I cada treballador per compte propi tria per quina base vol cotitzar, i així en configura la quota. La gran majoria dels afiliats al règim especial de treballadors autònoms (RETA), gairebé el 85%, trien pagar la quota mínima. Això els permet tenir més diners en efectiu durant la seva vida laboral, però els assegura una pensió pública inferior una vegada es retirin.

Apujar la quota a poc a poc

Una pràctica habitual entre el col·lectiu dels que volen jubilar-se amb la pensió màxima és anar elevant a poc a poc la quota durant les últimes dècades de la vida laboral, tenint en compte que per calcular la prestació es pren com a referència els 25 últims anys cotitzats. L’objectiu és elevar la base per arribar als 2.820 euros mensuals (o 39.474 euros a l’any) a què pot optar, com a màxim, un autònom jubilat. A l’altre costat de la balança hi ha la pensió mínima, de 685 euros al mes en 14 pagues.

Per tenir la pensió màxima és necessari cotitzar per la base màxima, és a dir, per una base de 4.139,40 euros al mes. Això implicaria pagar una quota mensual d’aproximadament 1.266,66 euros al mes.