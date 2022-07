«Andorra compleix més que alguns països de la UE en el blanqueig»

El 2021 el youtuber ElRubius va generar molta polèmica en anunciar que es traslladava a Andorra, on el tipus d’IVA general és del 4,5%, davant el 21% d’Espanya, i el tipus màxim de l’Impost de Societats és del 10%, lluny del 25% espanyol.

Què fa el Ministre d’Economia d’Andorra visitant ciutats del Mediterrani?.

M’atrau el dinamisme del seu sector privat. Andorra és un país petit i un pol d’atracció d’inversions per als serveis, sobretot en turisme de proximitat, activitats financeres, immobiliàries i sanitàries. Té un gran atractiu per a autonomies com el País Valencià i Catalunya. També per a Madrid i l’Aragó. Tenim 40.000 places hoteleres i hem apostat per un model productiu basat en la innovació i l’emprenedoria.

Andorra va abandonar el model de paradís fiscal el 2011. «Era una cosa caduca», va afirmar vostè poc temps després d’assumir les regnes del ministeri. Actualment, és molt més que un país amb una tributació competitiva?

Per descomptat. No és només un país amb un model fiscal atractiu. Hem abandonat aquesta etiqueta. Des de fa una dècada s’ha produït un procés de transformació cap a l’economia digital. Tenim un model fiscal homologat i de tributació avantatjosa en comparació amb altres països del seu entorn, però això ja no és el principal reclam per als inversors. Aquí ja ve gent a invertir-hi o a viure-hi perquè tenim seguretat jurídica, sistema sanitari eficaç i amb bones connexions telemàtiques a través d’un sol operador, que per cert és públic, de l’Estat. El 85% del seu espai és territori natural, només un 15% està urbanitzat. Això no canviarà.

En una entrevista recent vostè va dir que «Andorra no tornarà a ser a la llista de paradisos fiscals». Fa els deures en les seves polítiques de fiscalitat i transparència bancària?.

Amb els acords de doble imposició tributària que es van començar a aplicar fa poc més d’una dècada hem sortit de la llista de paradisos fiscals. El fet de sortir de les llistes de paradisos fiscals de la Unió Europea i de l’OCDE, començar el procés d’obertura a la inversió estrangera i l’homologació d’un sistema fiscal ja implementat amb la introducció de la imposició directa a partir del 2015, crec que ens serveix per obrir-nos al món i ser competitius. Aquesta palanca, tot i que és allà, ja no s’utilitza sobretot per atraure inversions. Andorra va sortir fa anys de la llista espanyola de paradisos fiscals després de signar un acord d’intercanvi d’informació abans i un altre de doble imposició després. Andorra fa els deures després de deixar de ser paradís fiscal.

Quines solucions proposa davant l’alta inflació que castiga Europa, la falta de matèries primeres i els problemes de subministraments? Preveu una recessió?.

Després de superar les restriccions a la mobilitat per la covid que van aplicar els nostres països veïns, França i Espanya, que acaparen el 45% i el 26% de les inversions estrangeres totals anuals (843 milions d’euros el 2021) i representen el 18,7% del Producte Interior Brut (PIB), aquest any aconseguirem arribar als nivells de turisme previs a la pandèmia. L’atur continua sent estructural, amb taxes inferiors al 2,4% de la població activa, i l’IPC podria tancar l’any amb un índex pròxim al 4,5%. Ara estem en el 7,3%. Per pal·liar l’impacte dels preus en els residents, sobretot en el poder adquisitiu de les rendes mitjanes, hem posat en marxa un servei de transport públic gratuït, un IVA superreduït de l’1,5% per a productes de primera necessitat i higiene personal. També hem impulsat una bonificació per al gasoil professional per a taxistes i transportistes. No podem aprovar una bonificació de les gasolines com ha fet Espanya. Estaríem subvencionant el consum de carburants dels veïns dels pobles pròxims a Andorra d’Espanya i França.

Es dispara el deute públic?

El nivell d’endeutament s’ha elevat del 42% al 47% del PIB durant la pandèmia per la despesa social. Tenim una legislació que només ens permet superar el 45% durant dos anys. Per això vam elaborar un Pressupost de contenció del sector públic de cara al 2023. No preveiem recessió. Això sí, caldrà veure com evoluciona l’IPC. És preocupant.

Quina és l’estratègia del Govern d’Andorra més enllà del comerç, el turisme i les finances?

El projecte de Llei d’Emprenedoria Digital i Innovació, a punt de ser aprovat pel Parlament d’Andorra, guiarà les directrius d’un model de creixement del PIB, en què continuarà pesant el basat en sectors madurs com el comerç (que representa el 17% del total), immobiliari (15%), turisme (14%) i financer (12%). La mida del país ja no serà un problema competitiu. A més, el nou text facilitarà proximitat als ciutadans i les traves burocràtiques es reduiran per iniciar activitats de ciberseguretat o crowdfunding, entre d’altres. Podem ser importants en els models de la nova economia. Per exemple, en l’àmbit dels e-Sports (competicions d’esports electrònics), ja som el cinquè país del món en el rànquing del sector. Als esportistes els atrau l’altitud, les rutes d’entrenament, les instal·lacions... Andorra és el millor país per viure-hi, treballar-hi i invertir-hi el 2022, segons Los Angeles Magazine. Amb el procés de digitalització de l’economia, Andorra ha demostrat que es pot viure connectat i que el presencialisme ja no és tan important en el món de l’empresa. També hi ha residents passius, és a dir, que volen retirar-se en un recés de pau.

Recentment s’ha sabut que la investigació de la Justícia andorrana a Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz reflecteix pressions per part dels comandaments policials de l’època a la Banca Privada d’Andorra (BPA) per obtenir dades sobre les presumptes irregularitats financeres del clan dels Pujol. Com ho veu el ministre d’Economia?.

Sobre aquest tema no em pronunciaré. Més temes.

Andorra no té aeroport ni connexió de tren, què s’hi pot fer?

Hi ha estudis realitzats com els que impulsa la Cambra de Comerç per construir un aeroport a Andorra. Hi ha problemes tècnics de seguretat per resoldre perquè està molt pròxim a les estacions d’esquí. Es tracta d’una primera fase d’anàlisi. El que sí que està en marxa és un projecte d’heliport internacional, per connectar ciutats com Barcelona. Creiem que tindrà prou mercat més enllà dels rescats i els serveis sanitaris.

A què es deu l’espectacular augment de les previsions d’inversió estrangera a Andorra en el sector turístic?

Doncs, en part, al fet que molta gent ha apostat pel turisme de proximitat davant els elevats costos de l’energia. Desplaçar-se és car, i els viatges de llarg recorregut aquest estiu generaran una despesa més elevada. Andorra està en una bona situació per a espanyols i francesos. Hem presentat una candidatura com a reserva de la Biosfera a la Unesco. La inversió se centra en els serveis. En aquest sentit, Andorra atrau creadors de continguts en l’àmbit de les xarxes socials. No hem fet cap campanya perquè vinguin els youtubers. També venen consultories. Molts són nadius digitals. A més, multinacionals com Grifols han apostat per invertir en l’àmbit de la biotecnologia a Andorra.

La Llei d’Inversió Estrangera que aprovarà aquest any el Govern d’Andorra, quins canvis suposarà?

Fa quinze dies hem portat al Parlament la modificació de la llei d’inversió estrangera, que ja ha complert un cicle de deu anys. Hi haurà controls posteriors a la inversió per als països amb els quals tenim convenis de doble imposició. Qualsevol inversor que vulgui invertir serà molt més ràpid, perquè no hi haurà control previ, sinó posterior. Ens permetrà ser més competitius. A final d’any, s’aprovarà el text.