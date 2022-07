Els advocats del fundador i conseller delegat de Tesla, Elon Musk, han presentat aquest divendres a la Justícia dels Estats Units un recurs perquè el procés per la fallida compra de Twitter no es realitzi fins al febrer del 2023, després que la xarxa social sol·licités el judici per al setembre. Twitter havia sol·licitat un judici al setembre perquè Musk havia de completar el seu acord per comprar la companyia abans del 24 d’octubre. L’equip jurídic de Musk s’hi ha negat i ha proposat el mes de febrer com a data alternativa per al judici, segons ha informat ‘The New York Times’.