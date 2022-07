JARC considera «inadmissible» l’arribada de pollastre del Marroc

Les explotacions d’aviram estan travessant per una època complicada. La pujada dels costos de la producció, derivats bàsicament per la pujada dels preus de l’energia i el pinso, han fet que els ramaders se les haguessin d’enginyar per mantenir la seva granja. Tanmateix, han continuat treballant per produir les més de 350.000 tones de carn d’au anuals que es produeixen a Catalunya i que fan garantir, en gran mesura, l’abastiment del mercat propi. Ara, però, aquestes explotacions es veuen amenaçades per un altre perill, l’entrada de pollastre procedent del Marroc, que, segons Aviram, incompleix els requisits que s’exigeixen als avicultors a la Unió Europea.

En paraules del cap sectorial d’Aviram de JARC, l’alt-empordanès Lluís Oliver, «considerem inadmissible que el sector agrari es converteixi en moneda de canvi per altres interessos». Tot, després que l’Estat Espanyol i la Unió Europea hagin apropat relacions amb el Marroc. A més, «aquest acord permet l’entrada de productes que no compleixen amb els mateixos estàndards de producció que els nostres», explicava Oliver. I és que la Unió Europea ha explicat més d’una vegada que la carn d’aviram procedent del país nord-africà no reuneix les condicions idònies per entrar al territori comunitari.

Ara, però, ha autoritzat la seva importació. Per això, el cap sectorial d’Aviram de JARC afirma que «no juguem amb la mateixa normativa» perquè la Unió Europea imposa uns estàndards de producció en matèria de sanitat, laboral, sostenibilitat i benestar animal, pels quals totes les granges catalanes estan sotmeses a passar «uns rigorsíssims controls de verificació, els quals ens sentim orgullosos de superar», afirma Oliver, que denuncia que l’entrada de pollastre d’altres països com el Marroc «no compleix amb els mateixos estàndards de producció que els nostres».

Oliver no pot assegurar que aquest pollastre procedent el Marroc ja hagi arribat a Catalunya, però sí que «tenim constància que ha entrat a Europa». Tanmateix, el tema sembla que no es queda aquí, ja que segons JARC el vistiplau de la Unió Europa per importar pollastre del Marroc seria el primer pas per després donar entrada a aquests mateixos animals procedents d’altres països. «El Marroc té una producció de pollastres molt limitada», justifica Oliver, afirmant que pot ser una «maniobra estratègica» per més tard importar pollastres d’altres països de fora d’Europa.

Així, «sospitem que això pot obrir la porta a la importació de pollastres procedents d’altres països, sobretot, d’Amèrica del Sud». El cap sectorial d’Aviram de JARC posa el Brasil com a exemple dels països que poden importar aquests pollastres a Europa, que es vendrien aquí a «meitat de preu». Tot això, posaria «en risc la viabilitat i l’existència de les granges catalanes» perquè «el consumidor aniria a buscar el pollastre més barat».

Ara per ara, les explotacions d’aviram estan sotmeses a la pujada dels preus dels subministraments i també del pinso. De fet, moltes d’aquestes granges estan sota una empresa integradora que els subministra el pollet i posa l’aliment necessari per a aquests, igual que també el servei veterinari. En canvi, és el ramader el que ha de posar la infraestructura i tots els abastaments necessaris, com energia i aigua. JARC alerta que el preu de l’energia ha pujat un 150%, mentre que el del pinso ho ha fet en un grau inferior, el 35%.