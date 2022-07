L’European Livestock Voice ha publicat l’article «L’evidència basada en la ciència ha de prevaldre sobre les emocions». Estableix que «la Comissió Europea ha estat promovent el benestar animal durant més de 40 anys. El benestar animal és una prioritat per a la seguretat alimentària, la salut dels animals i les persones i la producció sostenible d’aliments».

En els darrers temps, la Comissió Europea està revisant la legislació sobre benestar animal per alinear-se amb els darrers avenços científics, les prioritats polítiques actuals i les expectatives de la població en el marc de l’estratègia de la UE de la granja a la taula. Molts acullen amb satisfacció la revisió com una oportunitat per actualitzar les normes de benestar animal de la UE, augmentar el paper de les recents anàlisis basades en la ciència, ampliar-ne l’abast i facilitar-ne l’aplicació, augmentant en general el nivell de benestar animal a la UE. Aquesta és clarament una gran idea, però no oblidem que ja es reconeix que la UE té un dels estàndards més alts, sinó el més, de benestar animal del món.

A més d’establir estàndards mínims per a la seguretat de les gallines ponedores, pollastres d’engreix, porcs i vedells, la revisió inclou el desenvolupament de requisits específics de benestar per a diferents espècies animals, l’eliminació gradual de la utilització de gàbies i una revisió de les regulacions sobre la protecció dels animals durant el seu transport i en el moment en què es produeix el sacrifici.