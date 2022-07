Fa setmanes que la falta de personal amenaça amb un estiu de caos als aeroports europeus. Dit i fet. A les vagues per conflictes laborals als aeròdroms se suma una demanda disparada després de l’aturada del coronavirus que coincideix amb l’escassetat de personal, una tempesta perfecta que ha portat les aerolínies europees a cancel·lar un total de 15.788 vols programats per a l’agost, segons un informe de Cirium recollit per Europa Press. Si bé això suposa una taxa de cancel·lacions del 2% sobre la programacions totals previstes per a aquest període.

Turkish Airlines és la companyia amb més quantitat de vols eliminats a Europa, amb 4.408 cancel·lacions. En aquest cas, l’aerolínia també es veu afectada per la guerra d’Ucraïna, ja que una quarta part d’aquestes cancel·lacions és a Rússia, mentre que la meitat són cap a Istanbul. La segueixen British Airways amb 3.600 cancel·lacions, EasyJet (2.045), Lufthansa (1.888) i Wizz Air (1.256). En una carta als seus treballadors, l’alemanya Lufthansa va ser una de les primeres a advertir sobre els efectes que la falta de personal tindria en la puntualitat i la qualitat del servei de l’aerolínia aquest estiu. «L’augment en la capacitat només tindrà l’efecte estabilitzador desitjat quan arribi l’hivern», indicava la missiva.

L’informe no indica quins són els països més afectats, però entre les principals aerolínies no apareixen ni Ryanair, ni Vueling, ni Iberia, ni Air Europa, per aquest ordre, les companyies amb més passatgers a Espanya. Segons una anàlisi de la consultora Mabrian Technologies que compara la quantitat de vols programats el 14 de juny amb els programats el 5 de juliol per volar entre l’1 i el 15 de juliol, Espanya és el quart país amb més vols cancel·lats en un rànquing encapçalat per Alemanya, però que té una taxa de cancel·lació baixa, de l’1%.

En concret, entre l’1 i el 15 de juliol es van cancel·lar 1.482 vols a Alemanya, el 6,12% del total; 1.060 al Regne Unit, un 3,20% de tots els seus vols; 637 a Itàlia, un 2,30%, i 423 a Espanya, un 1,08%. Segons explica la consultora, si bé el número absolut és elevat, en termes generals «l’impacte no és tan preocupant» d’acord amb el percentatge d’anul·lacions sobre tots els vols programats. «En general, en tot Europa, les aerolínies estan trobant vols alternatius en molts casos, de manera que la quantitat de persones que han de cancel·lar plans és probablement bastant baixa», afegeix l’anàlisi.

I si bé Espanya es troba a la part inferior de la classificació percentual, Alemanya se situa a la part alta de la taula amb una taxa del 6%. «No hem d’oblidar que la connectivitat alemanya ha sigut més lenta que la majoria en la recuperació fins al 2019 i això podria retardar encara més la recuperació», indica l’anàlisi. També és important l’afectació al Regne Unit, ja que el seu aeroport principal, el de Heathrow-Londres, va anunciar que limitarà la seva capacitat a 100.000 passatgers diaris fins a l’11 de setembre i ha demanat a les aerolínies que no venguin més bitllets d’estiu per evitar retards, cues i cancel·lacions d’última hora. L’aerolínia Emirates va criticar que aquesta decisió és «un menyspreu flagrant per als consumidors», ja que els obliguen a «negar seients a desenes de milers de viatgers que han pagat i reservat amb mesos d’antelació».

En el cas d’Espanya, el problema principal rau en les vagues de tripulants de cabina de passatgers (TCP) espanyols de Ryanair i EasyJet. Després d’una primera operació sortida a principis de juliol marcada per les aturades, l’arrencada de les segona quinzena de juliol ha tornat a coincidir amb protestes laborals dels treballadors de les dues aerolínies als aeroports. Així, Ryanair va celebrar divendres la tercera jornada de vaga d’un total de 12 de convocades pels sindicats USO i Sitcpla per forçar l’aerolínia a tornar a negociar un conveni col·lectiu. Els sindicats han convocat aturades els dies 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol als deu aeroports espanyols en els quals opera la companyia –Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma de Mallorca–. Mentrestant, els TCP d’EasyJet van reprendre divendres les sis jornades (1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 de juliol) de vaga convocades pels mateixos sindicats amb l’objectiu de desbloquejar la negociació del segon conveni col·lectiu. A mig matí d’aquest dissabte ja hi havia 3 vols cancel·lats (Palma-Berlín d’anada i tornada i Barcelona-París) i 37 retards, segons les xifres del sindicat USO.