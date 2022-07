No és nou. És un tema que ja ve de lluny, però l’UGT de comarques gironines va tornar a denunciar ahir la precària situació de l’Administració General de l’Estat (AGE). I és que amb la crisi econòmica de 2008 va començar a haver-hi un canvi de paradigma i ara «hi ha un desprestigi de l’adminstració pública en general», mentre que «els serveis privats funcionen», va afirmar Quim Casas, Secretari General de Serveis Públics de la UGT.

El sinidicat demana incrementar els recursos destinats a aquesta administració per tenir més treballadors. Tot això, causa que el personal púbic tingui una sobrecàrrega de feina i no pugui fer front a totes les demandes, el que provoca problemes directes a la ciutadana. «La societat no té un servei adequat», va dir Casas. Així, el sindicat també es queixa que «portem 10 anys amb una taxa de reposició baixa», segons José Antonio Higuero, secretari de l’AGE a Girona. Tot això, per l’austericidi promogut per la Unió Europea per les retallades en els serveis públics. Tanmateix, l’Administració va garantir que les convocatòries d’ofertes de treball públiques endarrerides dels anys 2019,2020 i 2021 sortiran a final d’aquest any.

En tot cas, amb una altra dificulat amb la que es troben les comarques gironines a diferències d’altres indrets és la falta de «cultura opositora», que fa que molts dels treballadors públics siguin de fora la província. De fet, el 2021 van arribar a Girona 52 funcionaris de fora i, la majoria dels quals, a la llarga acaben marxant perquè troben una feina més a prop del seu lloc d’origen. En aquest sentit, Higuero va voler remarcar que «els gironins opositors, amb molta probabilitat, no marxaran fora a treballar, ja que es necessita personal aquí».

A més, també lamenten les males condicions de treball de la plantilla. Posen com a exemple la seu de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols, que no datàfon per poder pagar amb targeta la renovació del DNI. A banda de tot això, UGT també critica l’estabilització del treball temporal, el retard en la resolució d’expedients perquè es tramiten fora de la província i la bretxa digital. Maxi Rica, secretari general d’UGT a Girona va afirmar que «molts ciutadans no tenen accés a ordinadors i se senten desatesos». Segons consta al sindicat, els serveis més afectats per aquesta situació són el de prestació de l’atur, el de prestació econòmica de la Seguretat Social, el d’estrangeria i el de documentació.