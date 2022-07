La pujada imminent dels tipus d’interès a Europa i la palpable alça dels preus apunta a un hivern llarg i fred. L’IPC va arribar al juny al 10,2%, el nivell més alt des del 1985. Omplir el dipòsit de combustible del cotxe costa un 50% més que l’any passat i la factura elèctrica supera els 120 euros de mitjana. La cistella de la compra ja pateix la pujada dels preus de l’alimentació. L’alça les hipoteques amenaça de desestabilitzar els pressupostos familiars. Es calcula que el cost de la vida per a una família mitjana a l’any és com a mínim 3.170 euros més alt que el 2019, segons una estimació basada en l’enquesta de l’INE de despesa mitjana per llar.

«Si la guerra d’Ucraïna no acaba, la recessió a Espanya és segura d’aquí a un any. Hi haurà menys consum, que és la base de l’activitat econòmica», va assegurar el professor de l’IESE José Luis Nueno. L’encariment de les matèries primeres ja afecta els preus als prestatges de les botigues. Aquest expert defensa que malgrat tot hi haurà una tardor millor del que s’esperava: «La temporada turística es pot allargar durant la tardor, per la qual cosa fins i tot la recta final de l’any pot ser bona per al consum, però hi ha seriosos dubtes per al principi del 2023». Nueno preveu que l’efecte de l’alça de costos es percebrà almenys «un any després que els preus de les primeres matèries es moderin, almenys fins al març de l’any que ve».

La consultora PWC assegura que la inflació i els problemes a la cadena de subministrament «ja estan fent efecte en els hàbits de compra dels ciutadans, que opten per centrar els seus pressupostos en productes imprescindibles en detriment d’altres». Fabricants i distribució estan en alerta davant dels canvis.