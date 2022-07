Gelati Dino té la mirada posada en projectar-se a l’estranger

Gelati Dino, l’empresa de gelats amb seu a Empuriabrava amb més de 40 anys d’experiència, té actualment 32 punts de venda en funcionament. Una dotzena estan situats a les comarques gironines. Entre ells, el que es va obrir fa poc més d’una setmana a Tossa de Mar. Per altra banda, també compten amb un establiment fora d’Espanya, el que es troba a la ciutat de Marràqueix, al Marroc, que va obrir les portes fa una dècada. Tanmateix, la xifra d’establiments a l’estranger de Gelati Dino podria augmentar en els pròxims anys perquè, com confirma el director de màrqueting de l’empresa, Stefano Rosso, «ens estan sorgint projectes a l’estranger». De fet, «ja en tenim un de lligat i anirem revelant més projectes en els pròxims mesos» explica Rosso, la tercera generació de l’empresa iniciada pel seu avi, Dino Pavese, l’any 1978.

Tot això, dins el pla d’expansió que té previst fer la companyia fins al 2025, quan vol passar de les 32 botigues actuals a una seixantena. Rosso afirma que «tenim inversors i gent que vol aportar en el projecte i creiem que és el moment idoni per prémer l’accelerador». A més, a part d’augmentar a l’estranger, l’empresa té per objectiu consolidar-se en el mercat espanyol on «hi ha molt de recorregut per créixer». Per això, també volen establir punts de venda a València, on encara no tenen cap establiment, Madrid, on n’hi ha dos, i a Andalusia, on en tenen un a Torremolinos, a Màlaga. Rosso tampoc descarta ampliar els establiments a les comarques gironines, sempre i quant «sorgeixi l’oportunitat».

De retruc, tota aquesta expansió faria créixer el nombre de treballadors del grup. Actualment, n’hi ha 200, però amb l’obertura d’aquests nous punts de venda s’espera arribar a una plantilla d’entre 400 i 450 persones. Una estructura que, per la seva banda, «s’ha anat professionalitzant en els últims cinc anys». Tot això, també farà pujar la quantitat de litres de gelat que es fan a la seu d’Empuriabrava. En l’actualitat, se’n fan 450.000 litres l’any, però amb aquesta expansió «superarà el milió».

Tres marques especialitzades

L’estiu de l’any passat, l’empresa de gelats amb seu a Empuriabrava i d’origen italià, va crear un nou grup, el Gelati Dino Gruppo, on s’engloben les tres marques especialitzades. Per una banda, el Gelati Dino, que és la línia de negoci que ven a les seves pròpies botigues i als establiments franquiciats. Aquesta línia factura al voltant de 10 milions d’euros l’any.

A part, també hi ha les vies que facturen entre 3,5 i 4 milions d’euros a l’any amb el subministrament a les botigues i a les vies de negoci. Per una banda, la Pavese Gelato Creativo es dedica a subministrar a més de 150 establiments de restauració, alguns d’ells, amb estrelles Michelin i que «busquen els gustos més curiosos» en el gelat. I, per altra banda, la Compagnía del Gusto, que es dedica a proveir els ingredients per gelaters i pastissers professionals.

Conveni amb BBVA

Per altra banda, el mes passat Gelati Dino també va firmar un conveni amb BBVA amb l’objectiu «d’agilitzar els processos de finançament», explicava Rosso. Aquest acord facilitarà als emprenedors iniciar el seu negoci formant part de la franquícia alt-empordanesa. Entre els avantatges que tindran els emprenedors amb aquest conveni es troba el finançament inicial del projecte. I és que per obrir un local de gelats a un centre comercial, com el que hi ha a l’Espai Gironès de Salt, costa al voltant de 70.000 euros. La xifra encara és major si es vol obrir un punt de venda al mig del carrer: 180.000 euros.