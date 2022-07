Omplir la cistella és més car que fa un any. Ho constaten les estadístiques i l’experiència quotidiana. A l’hora de quantificar aquesta situació, les valoracions difereixen. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que la cistella de la compra ha pujat de mitjana el darrer any el 15,2%. Dels 238 productes que componen aquest carretó de la compra teòric habitual, els experts de l’OCU només han detectat 13 productes que hagin baixat de preu. Per tant, calculen que les famílies han de destinar 830 euros més a alimentació aquest any.

Els productes que pugen més són l’oli de gira-sol (118%) les magdalenes (75,4%) la margarina (75,2%) els plàtans (63,6%) la pasta (59,9%), l’oli d’oliva suau (52,6%), la farina de blat (49,7%), els ous (45,9%) i la maionesa (42,9%). Les baixades de preus són l’excepció, se centren en algunes fruites i verdures com els alvocats (-9,6%), kiwi (-5,5%), les pomes (-4,8%), la coliflor (-3,7%) i les taronges (-1,5%). A aquests se sumen alguns productes de drogueria i higiene (gel, xampú, detergent). L’expert en distribució i professor de l’IESE José Luis Nueno explica que el procés d’inflació per alça de costos de matèries primeres es divideix en tres fases. A la primera, fabricants i distribució negocien i esmorteeixen l’impacte. A la segona, els consumidors afronten un procés d’ajust de despeses o downtrading, es compren productes més barats siguin de marca blanca o en formats més petits. En una tercera fase, el consumidor deixa de comprar i se centra en el que és imprescindible. Aquesta darrera etapa encara no ha arribat. Segons la consultora Nielsen IQ, l’impacte de l’alça de preus es percep en el pes creixent de la marca del distribuïdor o marca blanca. Calculen que ja suposa el 41,7% de la cistella de la compra en alimentació i drogueria. En alimentació ja és més de la meitat. Patricia Daimiel, directora general de Nielsen IQ per al sud d’Europa, reconeix que el context d’alça de preus era difícil d’imaginar fa uns mesos, i ha causat un canvi en el comportament de compra del consumidor que impulsa el creixement del pes de la marca del distribuïdor davant de la del fabricant, o les compres més freqüents i de menor preu». Fora de l’alimentació, l’alça de preus anima la compra de productes de segona mà. La consultora Kantar assegura més d’una tercera part dels compradors en línia compren objectes de segona mà.