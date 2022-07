La pujada generalitzada de costos de les matèries primeres ha obligat fabricants i el comerç a extremar les seves estratègies. Per no haver d’apujar els preus, algunes marques han recorregut a la reduflació o reducció d’envasos amb el mateix preu de venda. Entre reduir preu o retallar gramatges, les marques han preferit prendre la segona opció en molts casos.

El professor de l’IESE José Luis Nueno va explicar que les marques estan en ple procés d’anàlisi d’elasticitat encreuada. Estudien la capacitat que tenen per elevar els preus davant de la competència sense perdre vendes. Però la gran por en aquests moments per als fabricants és que l’alça de costos i la pujada de preus acabi amb la pèrdua de clients.

Si la inflació desbocada augmenta, s’entrarà en una tercera fase d’aturada de vendes. «Algunes categories de productes aguanten, com les xocolates, però d’altres com els detergents, els iogurts o l’alimentació seca ja pateixen caigudes de vendes», va explicar Nueno. La distribució ha donat suport a la venda de marca blanca, però prefereix vendre producte de marca coneguda i assegurar marges comercials més elevats.

Després de la pandèmia, l’auge de la venda en línia ha canviat en gran manera el paper de la botiga. El que s’ha anomenat l’era phigital expressa la nova etapa de l’omnicanalitat. La botiga física treballa per al canal en línia i internet és una eina clau per dinamitzar l’activitat de la botiga.

David Sánchez, president de la patronal Comertia, reconeix que l’activitat comercial s’ha recuperat després de la pandèmia, però que ha canviat. Els clients estan exigint més valor afegit al comerç físic, ja que altrament arriben a preferir la compra «en línia».

«Els consumidors exigeixen una experiència de compra excepcional i que valgui la pena. Ens demanen al comerç una qualitat de servei especial, cosa que exigeix ​​també la transformació del venedor, una persona amable, amb vocació de servei, professional i en què l’edat perd rellevància».

En el futur, la venda física i «en línia» es confonen, però els experts tendeixen a destacar que tenir un comerç físic és un avantatge per als venedors a la xarxa. La internacionalització de l’activitat comercial és al final un dels vectors clau per afrontar la possible crisi de consum als mercats locals, si l’alça de tipus refreda en excés el creixement.