Transgourmet Ibèrica obra 46 locals en el primer semestre d’aquest any

La franquícia gironina Transgourmet Ibèrica, amb seu a Vilamalla, ha inaugurat un total de 46 supermercats entre el gener i el juny d’aquest any. Aquests locals nous, amb les ensenyes SUMA, Proxim i Spar han fet possible 206 nous de treball nous i sumen una superfície de venda de 9.174 metres quadrats. A Catalunya s’han obert 17 d’aquests 46 establiments, tres dels quals a les comarques gironines. En concret se’n van obrir a Girona i Sant Pau de Segúries, sota l’ensenya de Proxim, mentre que a Les Planes d’Hostoles se’n va inaugurar un sota la marca Spar. Aquests tres nous establiments han ajudat a crear 14 llocs de treball arreu de la província. Transgourmet Ibèricaja suma 850 supermercats franquiciats i, segons les seves previsions, volen obrir un centenar de nous establiments en el conjunt d’aquest any.