Alemanya, la locomotora econòmica europea, segueix a la recerca de professionals per cobrir diferents ofertes d’ocupació que fins i tot superen els 2.300 euros mensuals, segons es pot comprovar al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), que difon propostes dels països que integren la xarxa europea de recerca d’ocupació EURES.

És habitual el requisit de tenir almenys un nivell bàsic d’alemany (B-2) per optar a la majoria d’aquestes ofertes d’ocupació. Però aquest no és el cas de les places d’educació infantil, que sí que requereixen la titulació de mestre d’especialitat en educació infantil o el grau en la matèria. «Només esperem que t’agradi treballar amb nens», explica l’oferta.

L’anglès és una de les demandes per al lloc de treball de mecànic d’avió, així com certa experiència tècnica. A canvi, s’ofereix un horari de 7.00 hores a 15.30 hores, assegurança mèdica inclosa i classes d’anglès i alemany.

En el mateix sector aeroportuari, es demanen treballadors per a les càrregues dels avions, oferint 17 euros bruts l’hora, una prima de 1.000 euros (500 al començar a treballar i 500 al cap de sis mesos) i l’assumpció parcial de despeses d’allotjament els primers mesos, així com formació i «grans opcions de promoció». Es demana disponibilitat per treballar per torns, incloent-hi diumenges i dies festius.

Prova de mig any

Fins a 2.695 euros al mes sense incloure bons complementaris es poden arribar a embutxacar els treballadors que acabin per engrossir les ofertes disponibles al sector ferroviari i després de superar un període de prova de mig any.

En aquest mateix sector es busquen empleats «amb experiència en el sector de la construcció de vies de transport, preferentment especialitzats en la infraestructura ferroviària». El salari brut arriba als 2.880 euros al mes amb «possibles suplements, per exemple, per treball nocturn, dies festius i diumenges». A canvi, s’ofereixen possibles ajudes a la vivenda, amb allotjaments «molt barats o gratis» i cursos d’alemany.