No hi ha manera de saber si és perquè inverteixen més, perquè la pandèmia (i les seves derivades econòmiques) els ha obligat a ajustar preus o, senzillament, perquè els seus models de negoci no funcionen, però bona part de les start-ups espanyoles són cada cop menys rendibles. I això que alhora creixen més ràpidament i reben més fons d’inversors públics i privats. Així ho indica un estudi elaborat per la divisió DayOne de CaixaBank i l’escola de negocis IESE, que perfila el teixit emprenedor a partir de les dades que recapten de les empreses espanyoles i portugueses que es presenten al premi EmprendeXXI, convocat per l’entitat bancària i Enisa.

D’aquesta manera conclouen que mentre que el 2020 només un terç de les empreses havia augmentat les vendes, i ho havia fet amb un increment mitjà del 22%; el 2021, eren la meitat les que asseguraven tenir un volum de negoci com a mínim un 25% superior al de temps enrere, i que sis de cada deu d’aquestes start-ups creixien duplicant els seus ingressos, és a dir al voltant d’un 100%. A més, aquest conjunt d’empreses tenien contractades l’any passat 7 persones de mitjana -recuperant una mida que havia retrocedit lleugerament l’any de l’esclat de la pandèmia- i havien captat l’últim any 109 milions d’euros d’inversió, gairebé un 20% més que el volum que declarava la remesa prèvia. De fet, malgrat que la quantitat total de finançament rebut des de la seva fundació és menor a les empreses de l’última convocatòria (baixa d’uns 300 milions a 270 milions d’euros), creix també l’import mitjà que aconsegueixen les start-ups en cada ronda. A Catalunya, en concret, la comunitat on les operacions són més grans, la mida mitjana de les rondes se situa ja en els 685.000 euros. Cau la rendibilitat Ara bé, les dades sobre la rendibilitat dels negocis no acompanyen. «Malgrat el context de creixement en facturació i optimisme, les start-ups de la mostra s’han vist afectades en la rendibilitat», afirma el document. En concret, només sis de cada deu empreses havien tingut beneficis operatius (una xifra que no té en compte els impostos, les taxes, les amortitzacions…) en el darrer exercici. En canvi, l’any anterior eren gairebé vuit de cada deu. Una diferència del 16% entre un any i un altre. «Cal destacar que només un 41% de les Top 100 [les de més èxit] presenten un ebitda positiu; una possible interpretació és la seva inversió més gran en el creixement», analitzen els responsables de l’estudi. Tot i això, els emprenedors d’Iberia es mostren optimistes respecte el futur, ja que el 73% de la mostra espera assolir un ebitda positiu el 2022», afegeixen. Pel que fa a la distribució per territoris, Catalunya (18%) i Madrid (15%) són les comunitats amb més representació d’empreses.