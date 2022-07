Les exportacions creixen el maig un 21,8% a les comarques gironines

Les exportacions de mercaderies a les comarques gironines creixen un 21,8% al maig respecte a un any enrere, el que fa enfilar els guanys per vendes a l'estranger a un total de 683,3 milions d'euros. Això suposa superar el rècord d'ingressos per vendes fora de l’Estat al llarg d'un mes, superant, només per una dècima, la xifra més alta que s'havia registrat fins ara el març d'aquest any (683,2).

Tanmateix, aquesta xifra és la més baixa de Catalunya, ja que les altres tres províncies pugen més. La que més ho fa és Lleida (+41,8%), seguida per Barcelona (+27,4%) i Tarragona (+23,9%). En el global de Catalunya van augmentar un 26,9% interanual, el que va suposar 8.611,6 milions d'euros en vendes al llarg del mes de maig. El sector que destaca més en exportacions és l’agroalimentari, que suposa el 40,5% de les exportacions totals a la província durant el mes de maig, per un valor de 276 milions d’euros. Això significa un augment del 15% respecte al maig de 2021 després de patir una lleugera baixada del 0,8% el mes d’abril. No obstant això, són els productes químics, on s’inclouen els farmacèutics, els que tenen un creixement més alt en vendes a l’estranger. Aquesta pujada és del 20,9% i suposen 113,3 d’euros en vendes a l’estranger, un 16,6% del total. Tot i així, no és un augment tan significatiu com el de l’abril (+37,9%). França, allà on més s’exporta Per la seva proximitat, França continua sent el principal mercat pels productes de les comarques gironines, i al mes de maig van representar el 26,2% de les operacions totals. És a dir, les empreses gironines van fer vendes a companyies franceses pel valor de 179,2 milions d’euros. Alemanya (52,6), Itàlia (52,5) i la Xina (35,2). De fet, amb aquest últim s’han reduït un 52% respecte al maig de l’any passat, sobretot, a causa de la baixada de demanda de carn de porc. Tot i així, si es desglossen tots els productes agroalimentaris, s’observa que el sector que més ven a l’estranger, amb diferència, és el de la carn. Després de patir una davallada entre el maig de l’any passat i el gener d’aquest any ara sembla que es tornen a recuperar les xifres d’exportacions de productes carnis fins a créixer, una mica, respecte al maig de l’any passat. La pujada ha estat del 0,8% interanual, situant-se, així, amb uns ingressos de 161,6 milions d’euros. Per darrere dels productes carnis s’hi troben les exportacions de maquinària, que creixen un 8,1% respecte al maig de l’any passat i arriben als 58 milions d’euros. Després d’aquest sector hi ha les exportacions del material de paper i cartró (38,8 milions d’euros), els de productes farmacèutics (37,5) i els de productes plàstics (37,1). Les importacions també pugen Des de principi d’any, entre gener i maig, les exportacions van incrementar un 12,3%, sent també la pujada més baixa de Catalunya. Així, les empreses gironines han sumat un total de 3.087,6 milions d’euros en vendes, el que significa, també, la xifra més alta en els cinc primers mesos de l’any. En aquest període de temps també destaquen les exportacions d’alimentació, begudes i tabac, en primera posició, seguit per les de productes químics. Per altra banda, les importacions creixen un 16,5% respecte al maig de l’any passat, el que significa que les empreses de l’estranger van portar productes a les companyies gironines per valor de 367,3 milions d’euros. En l’acumulat de l’any, entre gener i maig, s’arriba a la xifra de 1.706 milions, amb un creixement del 28,3% respecte al mateix període de l’any passat. D’aquesta manera, el balanç entre exportacions i importacions durant els cinc primers mesos d’aquest any és positiu (+1.381,1).